法國總統大選：極右國民聯盟候選人勒龐的競選大綱

法國/政治/總統大選

法國極右政黨國民聯盟（Rassemblement National）主席瑪麗娜-勒龐(Marine Le Pen )正式宣布參加2021年4月9日的愛麗舍宮競選。勒龐曾參加了2017年的總統選舉並進入第二輪，3月23號的一項民調顯示，她以17.6%的意向選票位居第二，落後於尋求連任的總統埃馬紐埃爾-馬克龍（29.8%）。

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以下是費加羅報刊出的瑪麗娜-勒龐的競選大綱綜述：

移民

提議就移民問題進行全民公投

終止家庭團聚制

只能在國外處理庇護申請

為法國公民保留社會援助，並以在法國工作5年為條件來獲得團結互助福利。

確保國家對獲得社會住房和就業的優先權

系統地驅逐非法移民、犯罪分子和外國罪犯

安全

將每個地方和每個人的安全作為五年任期的優先事項

重新引入最低刑期

消除所有減刑和調整的可能性，特別是對人的暴力行為。

為警察確立合法防衛的推定

將法官的數量增加一倍

到2027年實現85000個監獄床位

真正執行終身監禁

購買力

將能源產品（燃料、石油、天然氣和電力）的增值稅從20%降至5.5%。

允許公司加薪10%（不超過最低工資三倍），為此免於繳納僱主會費。

將高速公路重新國有化以降低15%的收費價格，將公共廣播私有化以取消電視收看稅

青少年

免除所有30歲以下的年輕工人的所得稅，以便他們留在法國並在這裡建立家庭

取消30歲以下企業家前5年的公司稅，以防止他們移居國外

家庭

對撫養孩子的單身母親提供雙重支持，同時加強控制以防止欺詐行為

廢除對普通家庭和中產階級家庭的直接遺產稅

父母以及祖父母對其子女和孫子女的捐贈，每10年每個孩子最多可獲得10萬歐元免稅饋贈。

加強殘疾人的權利

老年人

根據通貨膨脹率重新調整養老金

將最低養老金重新估價為每月1000歐元，並增加小額養老金

拒絕任何延長退休年齡的做法

能源

重新啟動核電和水電部門並投資於水利發電部門

保證農民獲得尊重他們的工作的產品價格

實施 "屠宰場計畫"，以確保動物有尊嚴的條件，並禁止不經擊暈就進行屠宰。

健康醫療

啟動200億歐元的衛生緊急支持計畫

停止關閉公立醫院的床位和產科病房

重估衛生保健人員的工資

教育

將法語、數學和歷史的教學重新置於課程的核心。

重估教師的工資並改革他們的培訓

瑪麗娜-勒龐參加了2017年的總統選舉，以21%的選票排在埃馬紐埃爾-馬克龍之後，位居第二。她在第二輪比賽中被擊敗：馬克龍以66%的票數獲勝。

她再次成為2022年總統選舉的候選人，目前是加萊海峽省的議員和省議員。