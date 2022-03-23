澤連斯基法國演說

澤連斯基法國演說借喻一戰 盼帶領歐洲捍衛自由

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Devant l'Assemblée nationale, Zelensky demande aux entreprises françaises de quitter la Russie le 23 mars 2022
Devant l'Assemblée nationale, Zelensky demande aux entreprises françaises de quitter la Russie le 23 mars 2022 © Loic Baratoux/ABACAPRESS.COM
作者： 法廣
8 分鐘

俄烏戰爭持續了一個月，烏克蘭總統澤連斯基23日在法國國會進行視訊演說。他借用一戰“凡爾登戰役”來形容烏國的慘烈現況，並呼籲法國展現領導力，捍衛歐洲的“自由、平等、博愛”。

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繼英國、以色列、加拿大、美國和日本後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日受邀向法國國民議會與參議院進行近13分鐘的視訊演說。

 

正式演說前，參議院議長拉謝爾（Gérard Larcher）致詞表示這次演說具有歷史意義，“我們接待一位身處戰爭國家的總統”。他譴責俄羅斯當局“侵害所有國際社會規則的瘋狂殺戮”，並讚許烏克蘭人民與軍隊的“英雄表現”。

國民議會議長費昂（Richard Ferrand）接着致詞，他感謝澤連斯基對法國的情誼，指出澤連斯基當選總統後第一個官方拜訪的國家便是法國。他表示，法國呼籲俄羅斯遵守國際法，並強調烏克蘭擁有“歐洲的全力支持與動員”。

議院會堂懸掛烏克蘭國旗，澤連斯基演說前，議員全體起立鼓掌以表達對烏克蘭的支持。

澤連斯基在演說開頭便叩問法國議會：“該如何停止戰爭並建立和平”。他指出，俄軍殘殺平民，包括孩童與孕婦，3月9日俄國砲彈降落在醫院，許多臨盆婦女受傷，甚至死亡，更有嬰孩來不及看見這個世界。

因此，澤連斯基邀請國會議員為受難者哀悼一分鐘。

他接着譴責俄軍在烏克蘭所犯下的戰爭罪，“俄國軍隊不分軍人或平民，將一切燃燒殆盡”，同時譴責記者遭到戰爭殺害。

他巧妙借用1916年一戰時期“凡爾登戰役的斷垣殘壁”，來形容烏克蘭現在的慘狀。

凡爾登（Verdun）戰役發生在法國境內，是第一次世界大戰時間最長、破壞性最大的戰役，持續近10個月，德法雙方共30多萬人喪命，最後由法國獲勝。

澤連斯基堅定表示，“我們還抱有價值、團結與決心”。他呼籲“一起回應，一起施壓俄國；尋求和平”。

他在演說中非常感謝法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）為展現真正領導所做的努力，也指出兩人不斷保持聯繫。

隨後他引用法國格言“自由、平等、博愛”，表示這是讓歐洲團結的力量。“法國能想辦法讓俄羅斯尋求和平... 並終結傷害自由、平等、博愛的戰爭”。

澤連斯基重申法國的領導地位，“我們期盼法國，期盼你們的領導，以及烏克蘭完整領土的重建”。

“我們希望在法國歐盟輪值主席國的帶領下，能做出有利於烏克蘭加入歐盟的歷史決定。明天俄羅斯進犯滿一個月... 我們需要協助與支持，好擁有更充足的軍備。為了不失去自由，我們需要制裁侵略者”。

澤連斯基也向法國企業喊話，包括雷諾（Renault）、歐尚（Auchan）與法國最大五金商Leroy Merlin等大型企業，“停止資助俄羅斯戰爭機器... 停止資助對老弱婦孺的殺戮。價值原則高於利益”。

烏克蘭總統在視訊演說中強調，“歐洲80年來，從未見過烏克蘭這樣的狀況”。他表示法、德、烏、俄之前依循“諾曼第模式”（format Normandie），調解烏東頓內茨克（Donetsk）分裂地區衝突的談判與協議原本看見一絲曙光，但俄國2月24日的侵略，“讓一切努力幻滅”。

他最後呼籲希望在戰爭後能塑造一個“戰爭不復存在的安全世界”，並創造一個新安全體系，“好不再有人哭泣、大家都能安心生活。讓人們不需在炮火、戰爭下道別，而是在時間到的時候，有尊嚴地道別”。

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