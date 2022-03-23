澤連斯基法國演說借喻一戰 盼帶領歐洲捍衛自由

澤連斯基法國演說

俄烏戰爭持續了一個月，烏克蘭總統澤連斯基23日在法國國會進行視訊演說。他借用一戰“凡爾登戰役”來形容烏國的慘烈現況，並呼籲法國展現領導力，捍衛歐洲的“自由、平等、博愛”。

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繼英國、以色列、加拿大、美國和日本後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日受邀向法國國民議會與參議院進行近13分鐘的視訊演說。

正式演說前，參議院議長拉謝爾（Gérard Larcher）致詞表示這次演說具有歷史意義，“我們接待一位身處戰爭國家的總統”。他譴責俄羅斯當局“侵害所有國際社會規則的瘋狂殺戮”，並讚許烏克蘭人民與軍隊的“英雄表現”。

國民議會議長費昂（Richard Ferrand）接着致詞，他感謝澤連斯基對法國的情誼，指出澤連斯基當選總統後第一個官方拜訪的國家便是法國。他表示，法國呼籲俄羅斯遵守國際法，並強調烏克蘭擁有“歐洲的全力支持與動員”。

議院會堂懸掛烏克蘭國旗，澤連斯基演說前，議員全體起立鼓掌以表達對烏克蘭的支持。

澤連斯基在演說開頭便叩問法國議會：“該如何停止戰爭並建立和平”。他指出，俄軍殘殺平民，包括孩童與孕婦，3月9日俄國砲彈降落在醫院，許多臨盆婦女受傷，甚至死亡，更有嬰孩來不及看見這個世界。

因此，澤連斯基邀請國會議員為受難者哀悼一分鐘。

他接着譴責俄軍在烏克蘭所犯下的戰爭罪，“俄國軍隊不分軍人或平民，將一切燃燒殆盡”，同時譴責記者遭到戰爭殺害。

他巧妙借用1916年一戰時期“凡爾登戰役的斷垣殘壁”，來形容烏克蘭現在的慘狀。

凡爾登（Verdun）戰役發生在法國境內，是第一次世界大戰時間最長、破壞性最大的戰役，持續近10個月，德法雙方共30多萬人喪命，最後由法國獲勝。

澤連斯基堅定表示，“我們還抱有價值、團結與決心”。他呼籲“一起回應，一起施壓俄國；尋求和平”。

他在演說中非常感謝法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）為展現真正領導所做的努力，也指出兩人不斷保持聯繫。

隨後他引用法國格言“自由、平等、博愛”，表示這是讓歐洲團結的力量。“法國能想辦法讓俄羅斯尋求和平... 並終結傷害自由、平等、博愛的戰爭”。

澤連斯基重申法國的領導地位，“我們期盼法國，期盼你們的領導，以及烏克蘭完整領土的重建”。

“我們希望在法國歐盟輪值主席國的帶領下，能做出有利於烏克蘭加入歐盟的歷史決定。明天俄羅斯進犯滿一個月... 我們需要協助與支持，好擁有更充足的軍備。為了不失去自由，我們需要制裁侵略者”。

澤連斯基也向法國企業喊話，包括雷諾（Renault）、歐尚（Auchan）與法國最大五金商Leroy Merlin等大型企業，“停止資助俄羅斯戰爭機器... 停止資助對老弱婦孺的殺戮。價值原則高於利益”。

烏克蘭總統在視訊演說中強調，“歐洲80年來，從未見過烏克蘭這樣的狀況”。他表示法、德、烏、俄之前依循“諾曼第模式”（format Normandie），調解烏東頓內茨克（Donetsk）分裂地區衝突的談判與協議原本看見一絲曙光，但俄國2月24日的侵略，“讓一切努力幻滅”。

他最後呼籲希望在戰爭後能塑造一個“戰爭不復存在的安全世界”，並創造一個新安全體系，“好不再有人哭泣、大家都能安心生活。讓人們不需在炮火、戰爭下道別，而是在時間到的時候，有尊嚴地道別”。