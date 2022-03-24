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法國總統大選：再征服黨埃里克·澤穆爾的競選大綱

發表時間：

Le candidat à la présidentielle de 2022, Éric Zemmour, sur le plateau du journal télévisé du soir de TF1, le 30 novembre 2021.
Le candidat à la présidentielle de 2022, Éric Zemmour, sur le plateau du journal télévisé du soir de TF1, le 30 novembre 2021. © Thomas COEX / POOL / AFP
作者： 艾米
10 分鐘

埃里克·澤穆爾（Éric Zemmour），前記者和政治家，是2022年總統選舉的極右傾向的候選人。2021年11月30日，他在一個Youtube視頻中正式宣布參加2022年總統選舉的競選。3月24號的民調顯示，曾經一度民意頗高的澤穆爾的支持率為10%/，低於同樣被認為是極右傾向的政黨候選人勒龐（17%），在12位候選人中位居第五。

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以下是被認為極右傾向的再征服！（Reconquête！）黨的總統候選人埃里克-澤穆爾競選大綱一攬子主要內容：

司法和安全

  • 恢復切實執行終身監禁
  • 減少緩刑
  • 剝奪具有雙重國籍的多發性慣犯和犯罪分子的法國國籍，然後將其驅逐出境
  • 招聘3,000名治安法官和3,000名法院辦事員
  • 將刑事犯罪的成年年齡從18歲降至16歲
  • 暫停對少年犯和罪犯的父母的社會援助
  • 驅逐被監禁的外籍罪犯
  • 再建10,000個監獄床位
  • 允許受到攻擊的警察和公民自衛，而不必冒坐牢的風險
  • 在72小時內趕走擅自佔有他人住宅者

移民

  • 終止家庭團聚政策
  • 將每年庇護權限制在少數人的範圍內
  •  強制要求在國外、在法國領事館提出庇護申請
  • 廢除出生地主義原則
  • 提高入籍條件
  • 廢除對非歐洲籍外國人的社會援助
  • 廢除國家醫療援助
  •  禁止任何非法入境者身份合法化
  • 遣返法國境內的無身份外國人

經濟

  • 削減300億歐元的生產稅
  • 降低小企業的稅率
  • 簡化創業者的行政程序
  • 將外國投資控制擴大到所有部門
  • 結束家族企業的贈與和繼承稅
  • 責成公共採購優先考慮法國產品

農村地區政策

  • 將用於城市政策的公共資金轉向農村
  • 農村社區的每一個新生兒均有1萬美元的補助金
  •  重新安置行政部門和組織的工作
  • 加快4G和高速互聯網的部署
  • 創建本地服務

景觀和環境

  •  禁止所有新的風力渦輪機建設項目
  • 凍結目前的海上風電項目
  • 禁止在城鎮和村莊的入口處建造新的超市和購物區
  • 廢除SRU法

    汽車

  • 廢除積分制執照
  • 恢復90公里/小時的速度限制

教育

  • 恢復小學畢業時的學校證書
  •  終止單一的初中教育，從14歲開始提供職業教育。
  • 恢復高中科學、文學和經濟分科

歐洲

  • 否決任何自由貿易條約談判
  • 阻止任何新的權限轉移
  • 使所有新的國家法律優先於現有的歐洲法律
  • 停止土耳其的加入歐盟進程

伊斯蘭

  • 禁止在公共場所佩戴伊斯蘭面紗
  • 禁止建造清真寺和大清真寺
  • 系統地驅逐所有可能構成威脅的外國人

     

小傳

埃里克-澤穆爾於1958年出生於巴黎郊區Montreuil，在Drancy市長大。他的父母是猶太裔，在20世紀50年代離開了阿爾及利亞。

澤穆爾於1979年畢業於巴黎政治學院，但兩次未能通過法國國家行政學院ENA的入學考試。然後他轉向廣告業，1986年在菲利普-泰松的指導下，成為《巴黎商報》的一名記者，開始記者生涯1996年，他加入了《費加羅報》的政治部，直到2009年。他於2013年回到《費加羅報》，開設每周專欄......

2003年，他開始s涉足電視，先後出現在包括i >TÉLÉ和法國2台等多個電視頻道的節目中，他的言論風格明顯，逐漸成為法國家喻戶曉，但也飽受批評的知名電視人。

作為一個多產的作家，他已經出版了大約15部作品：在《法國自殺》（Éd. Albin Michel）中，他指責政治、經濟、媒體和知識精英出賣了法國的價值觀。2018年，他出版了《Destin français》（Éd. Albin Michel），對法國歷史的思考。這位專欄作家自稱是高盧雄雞，希望與 "政治正確 "作鬥爭，並對法國的 "衰退 "提出警告。最後，在2021年，他出版了（法國還沒有說最後一句話）La France n'a dit son dernier mot（Éd. Rubempré），這是一本綱領性的書，被認為是由此啟動了他的候選資格。

2021年11月30日，他在一個Youtube視頻中正式宣布參加2022年總統選舉的競選。

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