法國總統大選：再征服黨埃里克·澤穆爾的競選大綱

法國/政治/總統大選

埃里克·澤穆爾（Éric Zemmour），前記者和政治家，是2022年總統選舉的極右傾向的候選人。2021年11月30日，他在一個Youtube視頻中正式宣布參加2022年總統選舉的競選。3月24號的民調顯示，曾經一度民意頗高的澤穆爾的支持率為10%/，低於同樣被認為是極右傾向的政黨候選人勒龐（17%），在12位候選人中位居第五。

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以下是被認為極右傾向的再征服！（Reconquête！）黨的總統候選人埃里克-澤穆爾競選大綱一攬子主要內容：

司法和安全

恢復切實執行終身監禁

減少緩刑

剝奪具有雙重國籍的多發性慣犯和犯罪分子的法國國籍，然後將其驅逐出境

招聘3,000名治安法官和3,000名法院辦事員

將刑事犯罪的成年年齡從18歲降至16歲

暫停對少年犯和罪犯的父母的社會援助

驅逐被監禁的外籍罪犯

再建10,000個監獄床位

允許受到攻擊的警察和公民自衛，而不必冒坐牢的風險

在72小時內趕走擅自佔有他人住宅者

移民

終止家庭團聚政策

將每年庇護權限制在少數人的範圍內

強制要求在國外、在法國領事館提出庇護申請

廢除出生地主義原則

提高入籍條件

廢除對非歐洲籍外國人的社會援助

廢除國家醫療援助

禁止任何非法入境者身份合法化

遣返法國境內的無身份外國人

經濟

削減300億歐元的生產稅

降低小企業的稅率

簡化創業者的行政程序

將外國投資控制擴大到所有部門

結束家族企業的贈與和繼承稅

責成公共採購優先考慮法國產品

農村地區政策

將用於城市政策的公共資金轉向農村

農村社區的每一個新生兒均有1萬美元的補助金

重新安置行政部門和組織的工作

加快4G和高速互聯網的部署

創建本地服務

景觀和環境

禁止所有新的風力渦輪機建設項目

凍結目前的海上風電項目

禁止在城鎮和村莊的入口處建造新的超市和購物區

廢除SRU法

汽車

廢除積分制執照

恢復90公里/小時的速度限制

教育

恢復小學畢業時的學校證書

終止單一的初中教育，從14歲開始提供職業教育。

恢復高中科學、文學和經濟分科

歐洲

否決任何自由貿易條約談判

阻止任何新的權限轉移

使所有新的國家法律優先於現有的歐洲法律

停止土耳其的加入歐盟進程

伊斯蘭

禁止在公共場所佩戴伊斯蘭面紗

禁止建造清真寺和大清真寺

系統地驅逐所有可能構成威脅的外國人

小傳

埃里克-澤穆爾於1958年出生於巴黎郊區Montreuil，在Drancy市長大。他的父母是猶太裔，在20世紀50年代離開了阿爾及利亞。

澤穆爾於1979年畢業於巴黎政治學院，但兩次未能通過法國國家行政學院ENA的入學考試。然後他轉向廣告業，1986年在菲利普-泰松的指導下，成為《巴黎商報》的一名記者，開始記者生涯1996年，他加入了《費加羅報》的政治部，直到2009年。他於2013年回到《費加羅報》，開設每周專欄......

2003年，他開始s涉足電視，先後出現在包括i >TÉLÉ和法國2台等多個電視頻道的節目中，他的言論風格明顯，逐漸成為法國家喻戶曉，但也飽受批評的知名電視人。

作為一個多產的作家，他已經出版了大約15部作品：在《法國自殺》（Éd. Albin Michel）中，他指責政治、經濟、媒體和知識精英出賣了法國的價值觀。2018年，他出版了《Destin français》（Éd. Albin Michel），對法國歷史的思考。這位專欄作家自稱是高盧雄雞，希望與 "政治正確 "作鬥爭，並對法國的 "衰退 "提出警告。最後，在2021年，他出版了（法國還沒有說最後一句話）La France n'a dit son dernier mot（Éd. Rubempré），這是一本綱領性的書，被認為是由此啟動了他的候選資格。

2021年11月30日，他在一個Youtube視頻中正式宣布參加2022年總統選舉的競選。