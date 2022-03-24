法國總統大選：再征服黨埃里克·澤穆爾的競選大綱
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埃里克·澤穆爾（Éric Zemmour），前記者和政治家，是2022年總統選舉的極右傾向的候選人。2021年11月30日，他在一個Youtube視頻中正式宣布參加2022年總統選舉的競選。3月24號的民調顯示，曾經一度民意頗高的澤穆爾的支持率為10%/，低於同樣被認為是極右傾向的政黨候選人勒龐（17%），在12位候選人中位居第五。
以下是被認為極右傾向的再征服！（Reconquête！）黨的總統候選人埃里克-澤穆爾競選大綱一攬子主要內容：
司法和安全
- 恢復切實執行終身監禁
- 減少緩刑
- 剝奪具有雙重國籍的多發性慣犯和犯罪分子的法國國籍，然後將其驅逐出境
- 招聘3,000名治安法官和3,000名法院辦事員
- 將刑事犯罪的成年年齡從18歲降至16歲
- 暫停對少年犯和罪犯的父母的社會援助
- 驅逐被監禁的外籍罪犯
- 再建10,000個監獄床位
- 允許受到攻擊的警察和公民自衛，而不必冒坐牢的風險
- 在72小時內趕走擅自佔有他人住宅者
移民
- 終止家庭團聚政策
- 將每年庇護權限制在少數人的範圍內
- 強制要求在國外、在法國領事館提出庇護申請
- 廢除出生地主義原則
- 提高入籍條件
- 廢除對非歐洲籍外國人的社會援助
- 廢除國家醫療援助
- 禁止任何非法入境者身份合法化
- 遣返法國境內的無身份外國人
經濟
- 削減300億歐元的生產稅
- 降低小企業的稅率
- 簡化創業者的行政程序
- 將外國投資控制擴大到所有部門
- 結束家族企業的贈與和繼承稅
- 責成公共採購優先考慮法國產品
農村地區政策
- 將用於城市政策的公共資金轉向農村
- 農村社區的每一個新生兒均有1萬美元的補助金
- 重新安置行政部門和組織的工作
- 加快4G和高速互聯網的部署
- 創建本地服務
景觀和環境
- 禁止所有新的風力渦輪機建設項目
- 凍結目前的海上風電項目
- 禁止在城鎮和村莊的入口處建造新的超市和購物區
- 廢除SRU法
汽車
- 廢除積分制執照
- 恢復90公里/小時的速度限制
教育
- 恢復小學畢業時的學校證書
- 終止單一的初中教育，從14歲開始提供職業教育。
- 恢復高中科學、文學和經濟分科
歐洲
- 否決任何自由貿易條約談判
- 阻止任何新的權限轉移
- 使所有新的國家法律優先於現有的歐洲法律
- 停止土耳其的加入歐盟進程
伊斯蘭
- 禁止在公共場所佩戴伊斯蘭面紗
- 禁止建造清真寺和大清真寺
- 系統地驅逐所有可能構成威脅的外國人
小傳
埃里克-澤穆爾於1958年出生於巴黎郊區Montreuil，在Drancy市長大。他的父母是猶太裔，在20世紀50年代離開了阿爾及利亞。
澤穆爾於1979年畢業於巴黎政治學院，但兩次未能通過法國國家行政學院ENA的入學考試。然後他轉向廣告業，1986年在菲利普-泰松的指導下，成為《巴黎商報》的一名記者，開始記者生涯1996年，他加入了《費加羅報》的政治部，直到2009年。他於2013年回到《費加羅報》，開設每周專欄......
2003年，他開始s涉足電視，先後出現在包括i >TÉLÉ和法國2台等多個電視頻道的節目中，他的言論風格明顯，逐漸成為法國家喻戶曉，但也飽受批評的知名電視人。
作為一個多產的作家，他已經出版了大約15部作品：在《法國自殺》（Éd. Albin Michel）中，他指責政治、經濟、媒體和知識精英出賣了法國的價值觀。2018年，他出版了《Destin français》（Éd. Albin Michel），對法國歷史的思考。這位專欄作家自稱是高盧雄雞，希望與 "政治正確 "作鬥爭，並對法國的 "衰退 "提出警告。最後，在2021年，他出版了（法國還沒有說最後一句話）La France n'a dit son dernier mot（Éd. Rubempré），這是一本綱領性的書，被認為是由此啟動了他的候選資格。
2021年11月30日，他在一個Youtube視頻中正式宣布參加2022年總統選舉的競選。