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法國總統大選：法蘭西不屈服黨梅朗雄的競選大綱
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法國羅訥河口省議員讓-呂克-梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)今年第三次參選總統。梅朗雄是法蘭西不屈服當黨（la France Insoumise 簡稱LFI）的黨魁，根據費加羅報滾動民意調查，3月23號梅朗雄在左派的多個候選人中人氣穩居第一，支持率13.5%，遠超傳統左派大黨社會黨的候選人，現任巴黎市長伊達爾戈（2%），也被認為是最有可能進入第二輪的左派候選人。梅朗雄是唯一一個尋求翻過第五共和國，建立第六共和國的總統候選人。
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以下是法國極左黨派候選人梅朗雄的競選大綱主要內容：
政治
- 通過憲法第11條，梅朗雄先生在2022年底前成立一個制憲會議，起草第六共和國的新憲法。因此將決定共和國總統的作用和任務。此外，根據他的計畫，在這次制憲會議結束後（他預計在2024年），第五共和國將被廢除，梅朗雄先生將不得不離開愛麗舍宮。
- 在第六共和國的框架內建立一個議會制度。
- 還希望國民議會由各省的比例代表制選出。他還建議廢除強制通過議案程序，如憲法第49.3條。
- 建立公民倡議公投（CIR），以解除民選官員的職務，提出或廢除一項法律，並修改憲法。
- 引入公民倡議公投和罷免公投
- 為了確保公民不被 "擋在公共生活之外"，該候選人希望引入公民倡議公投（RIC）和召回公投。收集到足夠簽名的公民將能夠解除當選官員的職務，召開制憲會議，提出或廢除一項法律。
- 實行強制投票，將投票年齡擴大到16歲，並在地方選舉中給予外國人投票權。
- 這位左翼候選人希望國民議會在省一級或 "在海外領土的單一社區一級 "按比例選舉。
- 在《憲法》中納入有尊嚴地死亡的權利。
- 讓被判犯有腐敗罪的人沒有資格獲得終身監禁
- 梅朗雄先生打算讓任何被判定犯有腐敗罪的人終身失去競選資格。他還建議收緊針對利益衝突的規則，並禁止高級公務員轉移到私營部門。
安全與司法
- 增加法律援助
- 恢復地方法院
- 委託議會確定刑事政策的方向
- 通過國家壟斷使大麻的消費、生產和銷售合法化並進行監管
環境
- 在憲法中納入 "綠色規則 "的原則，根據這一原則，從自然界獲取的東西不會多於它能夠補充的
- 保證任何居住地與基本公共服務（學校、車站、醫院、郵局）之間開車或乘坐公共交通工具最大距離在15至30分鐘之間
- 2000億歐元的生態和社會有益的投資
- 將鐵路公司SNCF重新國有化，拒絕向競爭開放運輸線，重新開放小火車線路
- 高速公路重新國有化
- 計畫過渡到100%的可再生能源，擺脫核燃料和化石燃料；翻新整個建築群。
- 建立一個重新定位的、多樣化的、生態化的農業，創造30萬個農業就業機會
- 保證海外領土上的所有居民都能獲得清潔的自來水
- 禁止工廠化養殖場
- 努力創建一部關於海洋生物多樣性的國際法
經濟
- 凍結基本生活用品的價格
- 採用第六周帶薪休假和60歲退休，將艱苦工作和夜間工作的時間改為32小時，隨後啟動並普及。
- 建立就業保障
- 將月最低工資提高到稅後1400歐元
- 引入中小企業10%和大公司5%的不穩定合同的最高配額
- 廢除失業保險改革，從第一天起就對失業者進行補償
- 恢復巨富稅
- 引入14等級所得稅繳納制度
社會
- 補充每個人的收入使其都達到貧困線
- 徵用所有長期空置的房屋來安置無家可歸者
- 全額報銷醫療費用
- 確保殘疾人的財務自主權
文化教育
- 將藝術、文化和創作的預算增加到每年國內生產總值的1%。
- 確保免費公共教育：包括食堂、交通、課外活動、課本和用品
- 保證持有中學畢業證書的人可以不經選擇而接受他們希望的培訓。
- 在議會中選舉法國電視台和法國廣播電台的總裁
- 該議員建議 "在議會選舉法國電視台和法國廣播電台的總裁，而不是由共和國總統選擇，以避免政治任命和公共頻道服從行政權力的利益"。
- 在託兒所和其他合適的兒童保育設施中創造50萬個名額
- 25歲之前的義務性公民服務，按最低工資支付，為期9個月，包括健康檢查、駕駛執照和培訓。
歐洲
- 向歐洲國家和人民提議，以協調一致的方式打破目前的條約
- 退出北約的綜合指揮部