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法國總統大選：法蘭西不屈服黨梅朗雄的競選大綱

法蘭西不屈服黨總統候選人 讓 -呂克 梅郎雄目前是最具人氣的左派總統候選人 © AFP - THOMAS SAMSON

作者： 艾米 11 分鐘

法國羅訥河口省議員讓-呂克-梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)今年第三次參選總統。梅朗雄是法蘭西不屈服當黨（la France Insoumise 簡稱LFI）的黨魁，根據費加羅報滾動民意調查，3月23號梅朗雄在左派的多個候選人中人氣穩居第一，支持率13.5%，遠超傳統左派大黨社會黨的候選人，現任巴黎市長伊達爾戈（2%），也被認為是最有可能進入第二輪的左派候選人。梅朗雄是唯一一個尋求翻過第五共和國，建立第六共和國的總統候選人。