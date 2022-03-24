法國總統大選：社會黨安娜·伊達爾戈 的競選大綱

法國/政治/總統大選

巴黎市長安娜·伊達爾戈 （Anne Hidalgo）從社會黨初選中勝出，成為社會黨2022年角逐總統大位的候選人，但曾經多次領導法國的傳統左派大黨已經失去了昔日的鋒芒，不僅黨內大佬紛紛倒戈支持其他黨派的候選人，支持率也慘跌至低谷，在4月10號第一輪投票快進入倒數之際，代表傳統左派社會黨的伊達爾戈人氣毫無起色，僅有2% 的選民意向投票給她，幾乎沒有任何翻盤的可能出現。2022年的總統大選是否將成社會黨最後的絕唱值得關注。

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以下就是法國社會黨候選人競選綱領的一攬子政策大綱：

工作

將法定最低工資凈增200歐元

將公司中最低和最高薪酬之間的最大差距比例限制在1至20。

對不尊重兩性薪酬平等的公司進行處罰

將陪產假延長至16周，其中6周是強制性的

普及失業保險，年輕人也能享受

環保

設立一個環境衛士

對嚴重和故意破壞環境的生態滅絕罪得到承認和懲處

教育

教師的工資將逐步提高到管理人員的工資水平

發展 "開放和包容 "的教學方法

結束貧民窟學校的 "多元化計畫"

廢除大學註冊平台Parcoursup

社會保險

法定退休年齡以目前的62歲為上限。

恢復取消的4項艱苦條件標準

最低養老金的凈額將增加到1,000歐元

每年培訓多達15,000名新醫生

可強制執行的兒童保育權利

每年建造150,000套社會住房

司法與安全

給予軍隊更多的資源

招聘警察和憲兵

改善警察和憲兵的生活和工作條件

簡化刑事訴訟程序

撥款超過10億歐元來用於打擊對婦女的暴力行為。

制定治安法官、法庭書記員和社會工作者的招聘計畫

實施更多的替代監禁措施

打擊種族主義和反猶太主義的五年計畫

經濟

到2035年，工業二氧化碳排放量比2015年減少50%。

任命一位負責社會和團結經濟的部長

推動研究和開發工作

國際

移民：使都柏林系統的改革圓滿結束

終止《穩定與增長公約》（SGP），轉而制定適合各國經濟狀況的公約。

小傳：

安娜-伊達爾戈1959年6月出生在西班牙的安達盧西亞，1961年與她的父母和妹妹一起來到法國。一家人在里昂定居。1973年，她獲得法國國籍，成為 "安妮"。她於2003年獲得了雙重國籍。

1994年，她加入社會黨。1997年左派與雅克-希拉克左右共治--她在三個部級內閣工作：包括就業部，婦女權利和職業培訓和司法部的內。

安娜-伊達爾戈在1998年底遇到後來成為巴黎市長的貝特朗-德拉諾埃（Bertrand Delanoë）。在2001年第15區的市政選舉中，作為社會黨候選人，她輸給了右派。然而，當她被選入左派佔多數的巴黎議會時，她被任命為第一副市長，特別負責性別平等問題。她還在2004年成為法蘭西大區的地區議員。

2008年貝特朗-德拉諾埃連任後，伊達爾戈仍然是第一副市長，負責城市規畫。

2012年9月，伊達爾戈宣布參加巴黎市長的競選，並於2014年3月獲勝。她因此成為巴黎的第一位女市長。2020年，她再次當選為首都市長。

2021年3月17日，伊達爾戈推出了一個題為《共同的想法》的反思平台。雖然她曾多次保證不會成為愛麗舍宮的候選人，但在市政競選期間，她在2021年9月訪問魯昂時宣布自己是2022年總統選舉的候選人。