法國總統大選：社會黨安娜·伊達爾戈 的競選大綱
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巴黎市長安娜·伊達爾戈 （Anne Hidalgo）從社會黨初選中勝出，成為社會黨2022年角逐總統大位的候選人，但曾經多次領導法國的傳統左派大黨已經失去了昔日的鋒芒，不僅黨內大佬紛紛倒戈支持其他黨派的候選人，支持率也慘跌至低谷，在4月10號第一輪投票快進入倒數之際，代表傳統左派社會黨的伊達爾戈人氣毫無起色，僅有2% 的選民意向投票給她，幾乎沒有任何翻盤的可能出現。2022年的總統大選是否將成社會黨最後的絕唱值得關注。
以下就是法國社會黨候選人競選綱領的一攬子政策大綱：
工作
- 將法定最低工資凈增200歐元
- 將公司中最低和最高薪酬之間的最大差距比例限制在1至20。
- 對不尊重兩性薪酬平等的公司進行處罰
- 將陪產假延長至16周，其中6周是強制性的
- 普及失業保險，年輕人也能享受
環保
- 設立一個環境衛士
- 對嚴重和故意破壞環境的生態滅絕罪得到承認和懲處
教育
- 教師的工資將逐步提高到管理人員的工資水平
- 發展 "開放和包容 "的教學方法
- 結束貧民窟學校的 "多元化計畫"
- 廢除大學註冊平台Parcoursup
社會保險
- 法定退休年齡以目前的62歲為上限。
- 恢復取消的4項艱苦條件標準
- 最低養老金的凈額將增加到1,000歐元
- 每年培訓多達15,000名新醫生
- 可強制執行的兒童保育權利
- 每年建造150,000套社會住房
司法與安全
- 給予軍隊更多的資源
- 招聘警察和憲兵
- 改善警察和憲兵的生活和工作條件
- 簡化刑事訴訟程序
- 撥款超過10億歐元來用於打擊對婦女的暴力行為。
- 制定治安法官、法庭書記員和社會工作者的招聘計畫
- 實施更多的替代監禁措施
- 打擊種族主義和反猶太主義的五年計畫
經濟
- 到2035年，工業二氧化碳排放量比2015年減少50%。
- 任命一位負責社會和團結經濟的部長
- 推動研究和開發工作
國際
- 移民：使都柏林系統的改革圓滿結束
- 終止《穩定與增長公約》（SGP），轉而制定適合各國經濟狀況的公約。
小傳：
安娜-伊達爾戈1959年6月出生在西班牙的安達盧西亞，1961年與她的父母和妹妹一起來到法國。一家人在里昂定居。1973年，她獲得法國國籍，成為 "安妮"。她於2003年獲得了雙重國籍。
1994年，她加入社會黨。1997年左派與雅克-希拉克左右共治--她在三個部級內閣工作：包括就業部，婦女權利和職業培訓和司法部的內。
安娜-伊達爾戈在1998年底遇到後來成為巴黎市長的貝特朗-德拉諾埃（Bertrand Delanoë）。在2001年第15區的市政選舉中，作為社會黨候選人，她輸給了右派。然而，當她被選入左派佔多數的巴黎議會時，她被任命為第一副市長，特別負責性別平等問題。她還在2004年成為法蘭西大區的地區議員。
2008年貝特朗-德拉諾埃連任後，伊達爾戈仍然是第一副市長，負責城市規畫。
2012年9月，伊達爾戈宣布參加巴黎市長的競選，並於2014年3月獲勝。她因此成為巴黎的第一位女市長。2020年，她再次當選為首都市長。
2021年3月17日，伊達爾戈推出了一個題為《共同的想法》的反思平台。雖然她曾多次保證不會成為愛麗舍宮的候選人，但在市政競選期間，她在2021年9月訪問魯昂時宣布自己是2022年總統選舉的候選人。