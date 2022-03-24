烏克蘭戰爭若繼續 法國蘋果苗業者將損失50萬歐元

烏克蘭戰爭如火如荼進行中，除了此前明顯出現小麥荒的危機，如今連帶也影響到法國農產果樹苗圃的出口業務。一名大盤商果樹苗農產業者指出，如果戰爭不休止，預估該農產公司將遭到500,000 歐元的損失。法國農產業者兩年來已遭到新冠疫情嚴重打擊。

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法國羅德加隆省(Lot-et-Garonne) 的一名果樹苗圃農產業者向法國電視第一台指出，原本應在三月份向烏克蘭頓巴斯 (Donbass)出口的100,000 株蘋果樹苗，但由於烏國發生戰爭，沒有一株送得出去。 如果他無法找到新的買家，將因此損失500,000 歐元。

苗圃農場商貝諾瓦(Benoît Escande)無奈地告訴記者說： 他沒有其他選擇，只能耐心地處理這個令人頭痛的問題。 在這個苗圃的冷藏庫里，原本應該出口到烏克蘭的這100,000 株蘋果樹苗必須一直保存在這個冷藏庫里，直至有新的發展、接獲新的指令。

這些蘋果苗原本定於 3 月中旬離開加隆省Lot-et-Garonne，送往烏克蘭東部的頓巴斯，但戰爭阻止了一切。

這家果樹苗公司老闆說。 “事實上，烏克蘭方面仍準備好接收這些蘋果苗，但找不到司機把這些果樹苗運送到到那裡。

而且他們也找不到支撐栽種果樹苗所需的木樁、桿子、鐵絲，以及栽種所需的灌溉滴水管等所有能夠把蘋果苗栽種支撐住的材料，因為相關的供應鏈被困住了。

還有當地所需栽種果樹農民的聘僱，對他們來說也是一個問題。因為現在沒有人願前往田野工作；因每個人都害怕外出被槍殺，”

貝諾瓦觀察指出，這些蘋果苗需要清理保持衛生，而且一捆一捆綁起來。尤其目前在法國西南部果樹苗正在一點點的伸展開來。而且花粉傳授期很快就到了。

由於烏克蘭那裡的氣候比法國寒冷，即使延遲栽種還相對可以多出一個月的時間，可在五月份栽種這些果苗。但若戰爭持續下去，果苗栽種是無法跟着延後兩個月、四個月、五個月的拖延。

而且這些放在冷藏室里的果苗，是容易腐爛的農產品，頂多能放二個月，最多4個月。

這些法國果農已經遭遇去年的新冠疫情肆虐的危機，如今遇上烏克蘭戰爭，預估再度得損失50萬歐元的產業。

這名負責人哀嘆的說，如果出口不成功，這將是50萬歐元的損失。他們在烏克蘭有一個非常大的客戶，同時還有周圍其他三四個受吸引的小客戶。他們或多或少至少佔了我們營業額的 10% 。”