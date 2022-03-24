雷諾與道達爾迫於俄烏戰爭道德壓力與莫斯科切割，其他法國企業被期待效仿

烏克蘭/ 法國

鑒於俄烏戰爭當中法國背負的道義壓力，法國汽車製造商雷諾3月23日周三晚​​間宣布，將立即暫停其“在莫斯科工廠的活動”，並評估其在俄羅斯的子公司AvtoVAZ股權的相關行動可執行度。道達爾能源也宣布，截至2022年底，都不會採購俄羅斯石油或者石油產品，但仍舊會繼續購買俄羅斯天然氣。目前面臨同樣壓力的還有歐尚，樂華梅蘭等一眾在俄開展業務的法國企業。

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周三，烏克蘭總統澤連斯基通過視頻與法國議會成員見面並做了講話，他敦促在俄羅斯經營的法國企業停止支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，並特別提到了汽車公司雷諾、超市歐尚，與建材公司樂華梅蘭。

雷諾公司在俄羅斯的大部分業務都通過其子公司AvtoVAZ進行，這家子公司幫助雷諾在2021年在俄羅斯銷售了近50萬輛汽車，使俄羅斯成為雷諾僅次於歐洲的第二大市場。迫於道義壓力，雷諾已經在當天晚些時候宣布暫停在莫斯科工廠的活動。

3月24日，巴黎市長兼法國本次大選社民黨候選人伊達爾戈響應澤連斯基的號召，呼籲道達爾，樂華梅蘭與“所有法國企業”“效仿雷諾”，與俄羅斯進行切割。伊達爾戈表示：“法國企業必須這樣做，所有法國公司都絕對有必要參與進來，這是讓弗拉基米爾·普京停戰的一個辦法”。

此前，道達爾能源曾宣布要起訴法國大選的生態綠黨候選人雅尼克-雅多，因為雅多曾經譴責道達爾能源公司繼續在俄羅斯開展業務，是“戰爭犯的同謀”。對於這一風波，伊達爾戈表示不會用“戰爭犯的同謀”這種詞來形容道達爾，但“道達爾必須離開俄羅斯”。

迫於壓力，道達爾能源已經在周二宣布，截至2022年底，都不會採購俄羅斯石油或者石油產品，但仍舊會繼續購買俄羅斯天然氣。

在這種特殊的輿論環境下，法國建材公司樂華梅蘭的控股公司ADEO回應稱，“在俄羅斯停止業務，將被視為籌謀已久的破產，這將給俄羅斯可趁之機，把公司奪走，而這樣將會強化俄羅斯的金融能力”。