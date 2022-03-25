馬克龍總統的身邊人開始感到擔憂了

法國/政治

馬克龍的身邊人擔心，“沒有魔力的競選活動”，會讓總統大選投票時不去投票的人過多。

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馬克龍的身邊人開始感到擔憂了，因為在下個月進行的法國總統大選投票之前，法國總統競選活動受到烏克蘭戰爭的打擊，沒有活力，這造成人們在投票日不去投票的風險加大，尤其是，這有可能會對即將離任的馬克龍總統的再次當選不利。

法國總統大選的第一輪投票將於4月10日進行，目前還有兩周多一點的時間。雖然目前馬克龍在投票意向的民意調查中繼續領先，但本周大家也看到，不論是第一輪的投票意向調查，還是第二輪的投票意向調查，馬克龍與極右翼政黨國民聯盟黨的候選人瑪麗娜·勒龐的差距都在明顯縮小。

曾經讓馬克龍總統在民意調查中躍升的“烏克蘭戰爭”的效應已經開始消退，而瑪麗娜·勒龐的競選勢頭則明顯有利，這要歸功於瑪麗娜·勒龐的競選活動以民眾的購買力為重點，這也使得瑪麗娜·勒龐和她的競爭對手、另一位極右翼候選人澤莫爾拉開了距離。澤莫爾繼續深陷在反移民問題上，這也許讓瑪麗娜·勒龐從極右翼選民的“有用投票”中受益。

在馬克龍的身邊人看來，更糟糕的是，同時擔任歐盟輪值主席國的馬克龍的外交活動正在成為他總統競選的一個障礙，因為這讓他無法專註於法國人最關心的國內問題。