法國總統大選：生態黨雅尼克·雅多的競選綱領

法國/政治/總統大選

雅尼克·雅多（Yannick Jadot）是法國政治家、歐洲議會議員和2022年總統選舉的綠黨候選人。3月26日的民調結果顯示，法國綠黨( 生態中心黨 pôle écologie）候選人獲得5.6%的意向投票。

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以下就是法國綠黨候選人的總統競選大綱：

氣候和環境

每年投入100億歐元用於能源貧乏區的熱能改造

從2030年起停止銷售新的內燃機汽車

每年40億歐元用於翻新鐵路網和開通小火車線路

在2027年之前，增加3000台陸上風力渦輪機和40平方公里的額外太陽能電池板，發展海上風力發電

目前的核反應堆將被關閉（因為已經過時了），包括在2035年之前關閉十幾座核反應堆

600萬法國家庭將獲得400歐元的能源券

暫停和審查歐洲電力市場的規則以恢復規範的電價；EDF國有化

鐵路貨運在貨物運輸中的份額增加一倍

當火車行程少於4小時時，禁止開發飛機路線

對國際航班徵收累進稅

到2030年禁止使用一次性塑料

農業和農村

結束周末和學校放假期間的狩獵

終止狩獵、用獵犬打獵和鬥牛的行為

終止籠養，將捕魚量限制在科學家建議的水平，終止破壞海洋動物的捕魚技術

到2027年合成肥料和殺蟲劑的使用量減少一半

稅收

取消婚姻定額，降低第一檔的稅收，為最高收入者增加額外的檔次

公共援助對環境和社會標準的條件限制

將公共交通的增值稅降至5.5%，有機食品的增值稅為0

加強對稅務欺詐的打擊

通過每年250億歐元的公共投資計畫支持未來的產業

統一歐洲的公司稅，將跨國公司的最低稅率提高到25%。

社會

法定最低工資定為每月凈收入1,500歐元

懲罰制定短期合同者

從18歲起，每月可獲得918歐元的公民收入

在任期結束前，創建70萬個新的社會住房單位

200,000個新的託兒所床位或育嬰師的名額

不推遲法定退休年齡

從第一個孩子開始領取家庭津貼

父母雙方的育兒假相同，為16周，其中8周為強制性的。

健康

公立醫院：承擔債務，增加病床數量，三年內招聘10萬名護士，醫護人員工資增加10%

設置對私人醫生的營業地制約因素

大麻合法化，其生產和銷售將由國家監督。

學校

招聘65,000名教師並提高工資

司法

到2027年增加10億歐元

廢除共和國法院

起草《兒童法》，

移民

保障移民的基本權利：保證獲得健康和住宿的權利

保障無人陪伴的未成年人的兒童保護措施

在法國定居並能證明有工作、有家庭生活或有子女上學的人的身份正常化

一旦申請庇護就有權工作

婦女

強制性男女同工同酬

專門用於婦女權利的預算增加5倍，專門用於打擊暴力的預算增加到10億歐元。

將墮胎權寫進憲法中

殘疾人

建立一個普及無障礙機構

殘疾成人津貼（AAH）的個人化

文化

每年為文化部的預算增加10億歐元的撥款

歐洲

主張建立一個聯邦制的歐洲，專註於對抗全球變暖的鬥爭

舉辦被稱為 "巴黎+協議 "的國家聯盟會議，準備做出有約束力的氣候承諾

終止《穩定與增長公約》，以建立各國在生態標準上的趨同。

在歐洲範圍內捍衛最低工資、保障收入和性別薪酬平等

小傳

雅尼克-雅多於1967年7月27日出生在皮卡迪省的克萊西-蒂埃雷（Aisne）。父母是教師。作為一名經濟學學生，他在1986年參加了反對德瓦凱改革的學生運動。

在學習結束後，他成為一個非政府組織的發展工作者，特別是在布基納法索。1995年，他加入了專門監測國際談判的非政府組織Solagral。

2002年，他成為法國綠色和平組織的運動主任。2008年，Yannick Jadot離開綠色和平組織，加入歐洲生態黨（Europe Écologie）。他當選為歐洲議會議員，然後在2014年和2019年再次當選。他目前是國際貿易委員會的副主席，也是能源、工業和研究委員會的成員。

在他的黨內初選中被提名為2017年總統選舉中EELV的總統候選人，但他在第一輪選舉前退出，支持社會黨候選人Benoît Hamon。

2021年9月28日，在生態黨初選中第二輪中戰勝了對手桑德琳-盧梭，從而被指定為2022年總統選舉的候選人。