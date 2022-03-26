法國總統選舉：共產黨候選人法比安 ·魯塞爾的競選大綱

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法國共產黨總統候選人法比安 ·魯塞爾Fabien Roussel

法比安 ·魯塞爾（Fabien Roussel）於2018年11月當選為法國共產黨（PCF）的全國秘書，並於2021年5月9日被推選為法共2022年總統選舉的候選人。 在3月26號刊出的民調中，3.8%的選民有意在4月10號舉行的第一輪投票時選擇共產黨，他在12名總統互選人中排名第七。法國選舉法規定，如果候選人沒有達到5% 的選民支持，將不能獲償還競選資金。

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以下就是左派法國共產黨候選人的競選大綱：

工作

普遍提高工資、最低社會福利和養老金：最低工資為凈額1,500歐元（毛額1,923歐元）。

沒有低於凈額為1,200歐元的養老金

普遍就業權

60歲退休

工作時間減少到32小時

健康

在公立醫院創造10萬個工作崗位，停止關閉病床和醫院私有化。

教育

法國教育系統新招90,000人，以減少班級人數並確保在學校完成作業

為學校食堂建立100億食品基金

青少年

廢除 大學招生平台"Parcoursup "和大學擇生權

大學生每月有為850歐元的最低收入

零青年失業 "計畫：向每個年輕人提供工作或可獲得資格證書的培訓

生態

阻止企業外遷

核能和可再生能源組合

法電EDF和Engie公司重新國有化

重新開放小型鐵路線和免費城市公共交通

每年建設20萬套社會住房，每年對70萬套住房進行能源改造。

平等

使同工同酬在選舉後一年內生效

將墮胎權作為一項基本權利納入《憲法》。

投入10億歐元用於打擊基於性別的暴力和性暴力

對種族主義和反猶太主義進行更嚴厲的處罰

消除LGBTQI恐懼症的預防和教育計畫

自主權和在計算殘疾成人津貼時不包括配偶的收入

建立保護兒童的國家公共服務

設立一個大型的文化、大眾教育和媒體部，預算佔國內生產總值的1%。

金融財政

通過對大銀行和私營保險公司的國有化，建立一個公共金融中心。

為投機和搬遷到其他國家的集團增加公司稅

巨富稅翻三倍

降低低檔次的所得稅

降低增值稅

建立一個基金來資助社會和團結經濟

國際

為取消專利和在全球範圍內生產針對Covid-19的疫苗而採取行動

談判以打破新自由主義的歐洲條約，並為氣候和社會緊急情況提出9000億歐元的公約

通過在歐洲範圍內的協調，有尊嚴地接收移民和尊重庇護權

重新考慮自由貿易條約

退出北約並簽署《禁止核武器條約》（CTBT）。

小傳：

法比安 ·魯塞爾（Fabien Roussel）1969年4月16日出生在Béthune（加萊海峽省），母親是一名銀行職員，父親是一名法國社保機構僱員，後來成為《人道報》駐河內記者，兩人都是共產主義積極分子。

在高中期間，法比安 ·魯塞爾參與了反對南非種族隔離制度的鬥爭並於1986年加入法共。他於2014年首次當選為聖阿芒市議會議員（Saint-Amand）。

在從事了一些專業活動後，他於1992年成為一名攝影記者（JRI）（他曾在巴黎記者培訓中心學習），1997年離開該行業，成為若斯潘政府旅遊國務秘書米歇爾-德梅辛的顧問。2010年，他成為北歐法共聯合會的負責人。2015年，他在北部地區選舉中領導共產黨推出的競選名單，2017年立法選舉後成為議員。

2018年11月，他被選為PCF的全國書記，並於2021年5月9日被選為2022年總統選舉的共產黨候選人。