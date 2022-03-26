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法國總統選舉：共產黨候選人法比安 ·魯塞爾的競選大綱
發表時間：
法比安 ·魯塞爾（Fabien Roussel）於2018年11月當選為法國共產黨（PCF）的全國秘書，並於2021年5月9日被推選為法共2022年總統選舉的候選人。 在3月26號刊出的民調中，3.8%的選民有意在4月10號舉行的第一輪投票時選擇共產黨，他在12名總統互選人中排名第七。法國選舉法規定，如果候選人沒有達到5% 的選民支持，將不能獲償還競選資金。
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以下就是左派法國共產黨候選人的競選大綱：
工作
- 普遍提高工資、最低社會福利和養老金：最低工資為凈額1,500歐元（毛額1,923歐元）。
- 沒有低於凈額為1,200歐元的養老金
- 普遍就業權
- 60歲退休
- 工作時間減少到32小時
健康
- 在公立醫院創造10萬個工作崗位，停止關閉病床和醫院私有化。
教育
- 法國教育系統新招90,000人，以減少班級人數並確保在學校完成作業
- 為學校食堂建立100億食品基金
青少年
- 廢除 大學招生平台"Parcoursup "和大學擇生權
- 大學生每月有為850歐元的最低收入
- 零青年失業 "計畫：向每個年輕人提供工作或可獲得資格證書的培訓
生態
- 阻止企業外遷
- 核能和可再生能源組合
- 法電EDF和Engie公司重新國有化
- 重新開放小型鐵路線和免費城市公共交通
- 每年建設20萬套社會住房，每年對70萬套住房進行能源改造。
平等
- 使同工同酬在選舉後一年內生效
- 將墮胎權作為一項基本權利納入《憲法》。
- 投入10億歐元用於打擊基於性別的暴力和性暴力
- 對種族主義和反猶太主義進行更嚴厲的處罰
- 消除LGBTQI恐懼症的預防和教育計畫
- 自主權和在計算殘疾成人津貼時不包括配偶的收入
- 建立保護兒童的國家公共服務
- 設立一個大型的文化、大眾教育和媒體部，預算佔國內生產總值的1%。
金融財政
- 通過對大銀行和私營保險公司的國有化，建立一個公共金融中心。
- 為投機和搬遷到其他國家的集團增加公司稅
- 巨富稅翻三倍
- 降低低檔次的所得稅
- 降低增值稅
- 建立一個基金來資助社會和團結經濟
國際
- 為取消專利和在全球範圍內生產針對Covid-19的疫苗而採取行動
- 談判以打破新自由主義的歐洲條約，並為氣候和社會緊急情況提出9000億歐元的公約
- 通過在歐洲範圍內的協調，有尊嚴地接收移民和尊重庇護權
- 重新考慮自由貿易條約
- 退出北約並簽署《禁止核武器條約》（CTBT）。
小傳：
法比安 ·魯塞爾（Fabien Roussel）1969年4月16日出生在Béthune（加萊海峽省），母親是一名銀行職員，父親是一名法國社保機構僱員，後來成為《人道報》駐河內記者，兩人都是共產主義積極分子。
在高中期間，法比安 ·魯塞爾參與了反對南非種族隔離制度的鬥爭並於1986年加入法共。他於2014年首次當選為聖阿芒市議會議員（Saint-Amand）。
在從事了一些專業活動後，他於1992年成為一名攝影記者（JRI）（他曾在巴黎記者培訓中心學習），1997年離開該行業，成為若斯潘政府旅遊國務秘書米歇爾-德梅辛的顧問。2010年，他成為北歐法共聯合會的負責人。2015年，他在北部地區選舉中領導共產黨推出的競選名單，2017年立法選舉後成為議員。
2018年11月，他被選為PCF的全國書記，並於2021年5月9日被選為2022年總統選舉的共產黨候選人。