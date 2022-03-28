法國總統大選：工人鬥爭黨娜塔莉·阿爾托的競選大綱

法國/政治/總統大選

娜塔莉·阿爾托（Nathalie Arthaud）是一名法國政治家，也是2022年總統選舉中極左翼政黨Lutte Ouvrière的候選人。擔任其政黨發言人的娜塔莉·阿爾托於2021年9月16日正式宣布第三次參加愛麗舍的競選。最新的民調顯示，娜塔莉·阿爾托的意向投票率在12名候選人中最低，僅為0.6%左右的選民願意投票給她。

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以下是娜塔莉·阿爾托競選大綱。

在不降低工資的情況下，讓所有人分擔工作

基本工資普遍提高

工資、福利、養老金月薪超過2000歐元

將工資和養老金的增長與通貨膨脹掛鉤

解除貿易、銀行和商業秘密

引入移民的行動和定居自由

小傳

娜塔莉-阿爾托（Nathalie Arthaud）1970年2月23日出生在德隆省的佩林。她擁有經濟學和管理學方面的中學和大學教師資格證書。她的職業生涯始於里昂地區的阿爾伯特-卡繆中學（Lycée Albert Camus）的教師。自2011年以來，她一直在位於塞納-聖丹尼省奧貝維利耶的勒柯布西耶中學任教。

娜塔莉-阿爾索在很小的時候就對政治感興趣。她成年後加入了工人鬥爭黨Lutte Ouvrière。

從2002年起，她多次參加市政、立法和地區選舉，但都未能當選。2007年，她成為當時的總統候選人阿萊特娜塔莉拉吉耶的發言人。2008年，她成為工人鬥爭黨的發言人。

2010年，在黨部年度大會上，納塔莉-阿爾托被提名為2012年總統選舉的候選人。她只贏得了0.56%的選票，在第一輪選舉中名列第九。2017年，納塔莉-阿爾索再次參加了總統選舉。她獲得了0.64%的選票，在第一輪中排名第十。2021年，她成為法蘭西島地區選舉的名單負責人，在第一輪選舉中獲得1.55%的選票。