法國總統大選：新反資本主義黨菲利普·普圖的競選綱領

法國/政治/總統大選

菲利普·普圖（Philippe Poutou）是波爾多市的一名市議員，兼具工人、工會會員和極左派政治家多重省份，是法國新反資本主義黨（NPA）的候選人。他是第三次參加總統大選。根據最新民調顯示，菲利普·普圖和獲得大約2%的選票。

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以下就是被認為是極左派的菲利普·普圖的競選大綱：

工作

最低薪金升為1800歐元；工資與生活費用掛鉤

每周四天工作32小時不減工資；第六周帶薪休假（現在為五周）

為16至25歲年輕人頒發“獨立收入”

60歲可領取全額養老金，從事艱苦工作的人從55歲可領取全額養老金

在公共服務部門設立一百萬個法定職位

社會和生態

能源公司（EDF、Engie、Veolia、Total..... 國有化），和醫藥大公司（徵用Sanofi和該部門的大工業）建立公共服務

免費獲得生活基本需求：住房、交通、食品、取暖、保健、教育等

10年內停止核電，發展可再生能源，停止污染性工業

私有銀行收編進公共銀行壟斷系統

安全和移民

廢除 "安全法 "和緊急狀態

警察：廢除了BAC（打擊犯罪的大隊）和Brav（鎮壓暴力行動的機動大隊）

解除警察，包括與民眾接觸單位的武裝

行動和安置的自由，所有無證移民合法化

廢除所有 "種族主義和仇視伊斯蘭教的法律“

賦予居住在法國的外國人選舉權

在全國各地設置墮胎中心和產房，將墮胎的法定時間限制延長至24周

平等

男女同工同酬

增加女性暴力受害者和反對LGBTI恐懼症的協助資源

為所有婦女提供醫學輔助生育

法國社會保險為變性人的過渡程序和公民身份的改變提供100%的報銷。

國際

與歐洲條約決裂

結束法國非洲計畫，立即撤回軍事部隊

瓦解軍工綜合體，停止法國的武器出口

小傳：

菲利普·普圖1967年3月14日生在一個父親是郵遞員、母親是家庭主婦的家庭，1996年，他被吉倫特省Blanquefort的福特公司以長期合同被聘用成為一名機床維修工。他很快成為CGT工會領導人之一，並積極參與保障工廠的工作。

他於2000年加入了共產主義革命聯盟（LCR），該聯盟後來成為新反資本主義黨（NPA）。菲利普-普圖在2007年吉倫特省的立法選舉中成為其政黨的候選人，然後在2010年阿基坦省的地區選舉中領導新人民軍名單。他曾在2012， 2017年的總統選舉中兩度成為候選人。

自2020年6月28日起，菲利普·普圖當選為波爾多市議員。自2020年6月起，他也是波爾多大都會區的議員。

2021年7月，菲利普·普圖宣布成為2022年總統選舉的候選人。