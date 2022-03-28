法國總統大選：法蘭西崛起黨尼古拉·杜邦-艾尼昂的競選綱領
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法蘭西崛起黨（Debout la France）的候選人尼古拉·杜邦-艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）2020年9月就宣布將參加2022年的總統大選。這是他第三次參加角逐愛麗舍宮主人。目前的民調顯示，他可獲得1-2% 的意向投票。
政治
- 在關鍵問題上採取公民投票
- 50萬個簽名即可引入民眾或公民倡議公投（RIC）。
- 在選舉結果中考慮到白票
- 恢復七年任期，並有可能在任期內就公民倡議進行全民公投
- 引入比例代表制：500名議員中的100名由比例制產生
國際
- 用一個建立自由國家共同體和自選項目的新條約來取代歐盟
- 退出北約綜合軍事指揮部。
- 軍隊：招募40,000名士兵
- 通過與志同道合的國家合作，向伊斯蘭恐怖運動宣戰
- 啟動更強大的夥伴關係以便發展非洲
勞動和經濟
- 所有僱員的工資增長8%，最高可達3個最低工資，通過減少工資稅為自營職業者增加工資。
- 養老金和公務員的工資與通貨膨脹率掛鉤
- 主要住所的零遺產稅
- 對強佔私宅居住的行為零容忍度
- 團結互助金（RSA）受益人每周需要進行一天的社區服務
- 為年輕人和長期失業者提供非全日制社區服務以換取重返社會津貼
- 到2027年，75%的公共合同採購法國產品
- 為企業的轉讓提供便利，對其價值的90%免徵遺產稅和贈與稅；
- 降低僱主繳費至三個最低工資水平，繼續降低生產稅
- 重新談判自由貿易條約
- 2027年，國內生產總值的3%分配給研究工作
公共服務
- 每個省開設一個新的衛生設施（醫院、婦產科等），共計20,000個新床位
- 為將在頭五年執業期間定居在短缺醫生地區的醫學生提供獎學金
- 遷移關鍵和戰略藥物的生產地點
教育
- 強化小學的基礎學習；取消高中改革
- 為由破壞性和騷擾行為的學生開設紀律性寄宿學校
- 開設優秀的寄宿制學校
- 將教師的工資提高20%，並引入額外的20%獎金，以換取支持性的課程
家庭
- 殘疾成人津貼的重估和解構
- 保證國家教育系統會照顧到殘疾兒童
- 幼兒園工作人員的數量增加25%。
- 開放25萬個託兒所名額
- 將家庭津貼和商數恢復到2012年的水平，並恢復幼兒的育兒津貼
- 設立育兒假，支付最低工資的75%，為期三年，由父親和母親分享。
- 以一個月的社區服務換取免費駕駛執照
安全、移民、國家凝聚力
- 通過終止申根協議重新建立邊境管制
- 對累犯實行最低刑期，取消對累犯的刑期調整
- 開放40,000個監獄床位
- 招聘30,000名執法官員和10,000名行政和技術工作人員
- 在凱爾蓋朗群島為那些被判犯有恐怖主義罪行的人開設一個刑罰區
- 庇護權僅限於在邊境提出要求的個人，被拒絕庇護的人應立即被驅逐出境
- 廢除出生地主義
- 外國人獲得社會援助需經過5年等待期
- 設立為期三個月的強制性混合國家公民服務
生態環保
- 隔熱改造計畫。五年內安裝的風力渦輪機為零。
- 將法國電力公司EDF完全國有化，將核電維持在至少70%的電力生產中
- 在大都市每投資1歐元，就會有1歐元分配給中等規模的城鎮、農村地區和法國海外領土。
- 高速公路的重新國有化
- 廢除駕駛執照積分
- 在居民人數超過15萬的城市地區，廢除與低排放區擴展相關的交通限制。
小傳：
尼古拉·杜邦-艾尼昂1961 年 出生，是第一次世界大戰第一批飛行員之一的孫子，他是家裡三個孩子中最小的一個。父親是一名葡萄酒經紀人，在第二次世界大戰期間是一名阿爾卑斯山的獵人，在德國被俘，但設法逃脫。
Nicolas Dupont-Aignan於1982年畢業於巴黎政治學院。隨後，他在巴黎九大(Dauphine)獲得了商業和金融市場管理的DESS（研究生文憑），然後於1989年從法國國立行政學院ENA畢業。
1988年，他加入了共和國聯盟（RPR），同年進入內政部，擔任選舉辦公室主任的助理。1993年，他加入了國家教育部長的內閣，然後在1994年加入了巴拉杜爾政府的環境部長內閣。
與此同時，他在1999年創立了他的運動--"共和國崛起"Debout La République，在2005年的公投中，尼古拉-杜邦-艾格南採取了反對建立歐洲憲法的條約的立場，為戴高樂主義和主權主義路線辯。
2008年，共和國崛起成為一個獨立的政黨。杜彭-艾尼昂在2014年將他的政黨更名為 法蘭西崛起（Debout la France）。
2012年，他參加了總統選舉，獲得了1.79%的選票。他在2017年再次競選，獲得了4.70%的選票。
他於2020年9月宣布參加2022年的總統選舉。