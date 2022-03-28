法國總統大選：法蘭西崛起黨尼古拉·杜邦-艾尼昂的競選綱領

法國/政治/總統大選

法蘭西崛起黨（Debout la France）的候選人尼古拉·杜邦-艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）2020年9月就宣布將參加2022年的總統大選。這是他第三次參加角逐愛麗舍宮主人。目前的民調顯示，他可獲得1-2% 的意向投票。

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政治

在關鍵問題上採取公民投票

50萬個簽名即可引入民眾或公民倡議公投（RIC）。

在選舉結果中考慮到白票

恢復七年任期，並有可能在任期內就公民倡議進行全民公投

引入比例代表制：500名議員中的100名由比例制產生

國際

用一個建立自由國家共同體和自選項目的新條約來取代歐盟

退出北約綜合軍事指揮部。

軍隊：招募40,000名士兵

通過與志同道合的國家合作，向伊斯蘭恐怖運動宣戰

啟動更強大的夥伴關係以便發展非洲

勞動和經濟

所有僱員的工資增長8%，最高可達3個最低工資，通過減少工資稅為自營職業者增加工資。

養老金和公務員的工資與通貨膨脹率掛鉤

主要住所的零遺產稅

對強佔私宅居住的行為零容忍度

團結互助金（RSA）受益人每周需要進行一天的社區服務

為年輕人和長期失業者提供非全日制社區服務以換取重返社會津貼

到2027年，75%的公共合同採購法國產品

為企業的轉讓提供便利，對其價值的90%免徵遺產稅和贈與稅；

降低僱主繳費至三個最低工資水平，繼續降低生產稅

重新談判自由貿易條約

2027年，國內生產總值的3%分配給研究工作

公共服務

每個省開設一個新的衛生設施（醫院、婦產科等），共計20,000個新床位

為將在頭五年執業期間定居在短缺醫生地區的醫學生提供獎學金

遷移關鍵和戰略藥物的生產地點

教育

強化小學的基礎學習；取消高中改革

為由破壞性和騷擾行為的學生開設紀律性寄宿學校

開設優秀的寄宿制學校

將教師的工資提高20%，並引入額外的20%獎金，以換取支持性的課程

家庭

殘疾成人津貼的重估和解構

保證國家教育系統會照顧到殘疾兒童

幼兒園工作人員的數量增加25%。

開放25萬個託兒所名額

將家庭津貼和商數恢復到2012年的水平，並恢復幼兒的育兒津貼

設立育兒假，支付最低工資的75%，為期三年，由父親和母親分享。

以一個月的社區服務換取免費駕駛執照

安全、移民、國家凝聚力

通過終止申根協議重新建立邊境管制

對累犯實行最低刑期，取消對累犯的刑期調整

開放40,000個監獄床位

招聘30,000名執法官員和10,000名行政和技術工作人員

在凱爾蓋朗群島為那些被判犯有恐怖主義罪行的人開設一個刑罰區

庇護權僅限於在邊境提出要求的個人，被拒絕庇護的人應立即被驅逐出境

廢除出生地主義

外國人獲得社會援助需經過5年等待期

設立為期三個月的強制性混合國家公民服務

生態環保

隔熱改造計畫。五年內安裝的風力渦輪機為零。

將法國電力公司EDF完全國有化，將核電維持在至少70%的電力生產中

在大都市每投資1歐元，就會有1歐元分配給中等規模的城鎮、農村地區和法國海外領土。

高速公路的重新國有化

廢除駕駛執照積分

在居民人數超過15萬的城市地區，廢除與低排放區擴展相關的交通限制。

小傳：

尼古拉·杜邦-艾尼昂1961 年 出生，是第一次世界大戰第一批飛行員之一的孫子，他是家裡三個孩子中最小的一個。父親是一名葡萄酒經紀人，在第二次世界大戰期間是一名阿爾卑斯山的獵人，在德國被俘，但設法逃脫。

Nicolas Dupont-Aignan於1982年畢業於巴黎政治學院。隨後，他在巴黎九大(Dauphine)獲得了商業和金融市場管理的DESS（研究生文憑），然後於1989年從法國國立行政學院ENA畢業。

1988年，他加入了共和國聯盟（RPR），同年進入內政部，擔任選舉辦公室主任的助理。1993年，他加入了國家教育部長的內閣，然後在1994年加入了巴拉杜爾政府的環境部長內閣。

與此同時，他在1999年創立了他的運動--"共和國崛起"Debout La République，在2005年的公投中，尼古拉-杜邦-艾格南採取了反對建立歐洲憲法的條約的立場，為戴高樂主義和主權主義路線辯。

2008年，共和國崛起成為一個獨立的政黨。杜彭-艾尼昂在2014年將他的政黨更名為 法蘭西崛起（Debout la France）。

2012年，他參加了總統選舉，獲得了1.79%的選票。他在2017年再次競選，獲得了4.70%的選票。

他於2020年9月宣布參加2022年的總統選舉。