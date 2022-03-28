2022法國總統大選正式競選活動今天拉開帷幕

法國/政治/總統大選

法國2022總統大選第一輪投票即將於4月10號周日舉行，在距離這一天13天之際，競選活動正式拉開序幕，12位候選人將開足馬力說服民眾將手中的選票投給自己。

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選舉正式拉開帷幕意味着從今天開始媒體必須給予12位候選人同等的發言時間。電台和電視台可以開始播放競選廣告片。根據法國國家統計局的數據，今年登記的選民人數為4870萬，他們將陸續在郵箱裡受到候選人的大選綱領。

12位候選人的演講時間、官方海報、競選片段都將受到嚴格的規則約束。不再有未經授權的海報或採訪。不論意向投票率高低，12位總統候選人的發言時間現在是按照嚴格的平等原則來計算的，每個人在媒體上的發言時間都是一樣的。但法新社指出，國家元首馬克龍作為歐盟現任輪值主席正處於風口浪尖，並且因為烏克蘭的衝突，這一點可能並不總是容易做到。

法新社報道，儘管目前的民調顯示追求連選連任的總統馬克龍依然在民調意向投票中高居首位，達28%，遠遠超過其它的候選人。但一切都還是充滿變數。僅次於馬克龍的極右翼候選人國民聯盟候選人瑪麗娜-勒龐，投票率為19%，激進左翼領導人法蘭西不屈服黨的讓-呂克-梅朗雄緊隨其後。前電視評論家，再征服黨的候選人，極右翼埃里克-澤穆爾（Eric Zemmour）和傳統右翼共和黨的候選人瓦萊里-佩雷斯（Valérie Pécresse）正在爭奪第四和第五位。從費加羅報上公布的實時民調看，其它的幾位候選人中，除了綠黨候選人雅尼克 雅多意向投票達到了5%以外，其它的幾位候選人基本都低於5%。包括曾經的傳統左翼大黨社會黨的候選人伊達爾戈只有2%，甚至低於法國共產黨的3%。

費加羅報上的一個民調顯示，76.54%的受訪者表示自己已經決定了第一輪的投票對象，23.46%尚未決定手中選票的去向。

第一輪正式競選活動於4月9日，即選舉前一天零時結束。

法國總統大選是兩輪投票，第一輪得票總數前兩名將於4月24號舉行的第二輪投票中對決。目前的民調顯示，不論第二輪中馬克龍和哪一位候選人對決，他都會以大幅比例勝出。