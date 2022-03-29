法國2021年公共赤字減至1609億歐元 占國民所得6.5%

法國經統局(INSEE) 周二(29日)公布數據指出，法國2021 年的公共赤字減少，為 1609 億歐元，佔了國民所得的6.5%。而 2020 年底公共赤字曾為 2055 億歐元。至於2021國家債務佔了法國 GDP 的112.9%。

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法國經統局周二並指出，繼2020 年因健康危機飆升後，2021年國家債務比率開始小幅下降，達到 GDP 的 112.9%。不過，債務的絕對值仍進一步的增加，增加了近近1650 億歐元， 達28131 億歐元。

經統局指，儘管 2021 年經濟的反彈使的法國公共財政開始出現改善，但國家債務的絕對值進一步增加了將近 1650 億歐元，達到 28131 億歐元的債務。至於公共赤字則達到 1609 億歐元，而 2020 年底公共赤字曾經為 2055 億歐元。

該局並強調說，如果說 2021 年的公共賬目看起來好一點，這主要是由於法國在 2020 年因新冠疫情危機而遭受歷史性的 8% 衰退後的反彈，法國經濟強勁反彈 7%。 這一復蘇顯着使國家和行政當局的收入“強勁”反彈，增加了 8.4%， 也就是1018 億歐元。

法國的增長速度超出預期 ：就業市場恢復，這特別是帶給國家更好的繳款收入，這減輕了法國社會保險局的支出賬目。

增法國經濟長幅度比預期的更強，這些結果略好於政府去年秋天的預期，政府去年曾預期公共赤字為 8.4%，債務為 114 %。

根據經統局現階段預測，今年的公共赤字減少到 GDP 的 5%，這特別是由於經濟仍能保持 4% 的動態增長。