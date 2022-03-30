法國大選 新冠檢測呈陽性選民被允許去投票所 但建議戴口罩

2022年4月10日法國總統第一輪選舉 新冠檢測呈陽性選民將被允許去投票 但建議戴口罩

法國新冠檢測呈陽性的選民將被允許前往投票，但政府“建議”戴上口罩。法國政府發言人阿塔爾周三(30日)就此回應：“投票是憲法賦予的一項權利。 沒有什麼理由可以禁止一個人去投票。”巴黎人報的報道也指出，雖然目前每天仍有100,000名法國成年人新冠病毒檢測呈陽性，並且規定隔離期至少為五天，但前往投票將被當局視為允許出門的行動項目。

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新冠檢測呈陽性選民將可去投票 但建議戴口罩。這種投票情況是前所未發生過的：法國在4 月 10 日的第一輪總統選舉中，有 4800 萬居民被呼籲前往投下自己神聖的一票，巴黎人報指出，但根據目前疫情情況的預估，他們當中屆時至少有 50 萬人將會被隔離。 什麼原因呢 ？因為在投票前的5天內，他們的新冠病毒檢測結果將呈現陽性。

法國目前（平均）每天新冠檢測結果，新增 130,000個陽性病例，其中包括了 100,000 名成年人。結果這些選民如今還是被當局允許前往投票，但同時強烈鼓勵他們戴上口罩。

法國政府發言人阿塔爾周三就此回答說：“投票是憲法賦予的一項權利。 沒有什麼理由可以禁止一個人去投票。”

他解釋說，事實上，投票權是“不能有任何障礙”，但“我們會建議他們戴上口罩”。投票就如同日常購物的案例處理一樣，去投票所也因此可以免除檢疫隔離的限制，按照規定應該至少隔離5天（如果第 5 天進行的測試是陰性的）。

投票所有什麼衛生措施的規定健康？ 此次總統選舉並不是第一次“在新冠疫情下”舉行的選舉活動。

但與以往的選舉不同，例如2020年6月的第二輪市政選舉或去年的地區選舉，這次出現了極其多的新冠確診案例。

自 12 月底以來，具有高度傳染性的奧密克戎變種案例一直佔主導地位，進行的新冠檢測數量遠高於一兩年前。

發言人阿塔爾說，將向投票評估員和監票員提供外科口罩甚至FFP2口罩（類似N95），並且在今天白天會宣布其他配套措施，特別是為了能讓選民的投票流程進行的“順暢”。

例如，在前幾次的選舉投票時，地面上的標記需要遵守保持的兩人之間的隔離距離，並且有保留給健康脆弱者優先投票的位子。

政府應該也會建議在天氣條件允許的情況下，對投票場所進行強力的通風。