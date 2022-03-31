沒料及俄羅斯出兵烏克蘭  法國軍事情報主管將被解職

法國，烏克蘭危機，軍事，情報

法新社從軍方及接近事件消息人士獲悉，由於對俄羅斯入侵烏克蘭評估反應不力，法國負責軍事情報部門（DRM）首長埃里克 維達德（Eric Vidaud）將被解職。

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一位軍方人士向法新社證實維達德將軍即將離職，媒體《民意》（l'Opinion）網站的報道引述法國國防部消息人士的話提到，由於維達德“缺乏對重要問題的掌握”及“簡報不充分”，將被解職。

該軍方人士稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，DRM一直被國防參謀部追究。但她說，該局的職責是"做有關軍事行動的情報，而非軍事意圖的情報"， 此前該局評估的結論是俄羅斯有入侵烏克蘭的手段。她說，所發生的現實證明該評估無誤。

另一位受訪同樣要求匿名的軍方人士說，有關維達德將軍離職的消息已在軍內流傳數日，傳言說他將被改派另職，但最終沒有。一位接近該案的人士向法新社表示說，烏克蘭問題應不是維達德離職的唯一原因，也有軍內人事重組的考量。

報道指，維達德是去年夏天從特種作戰司令部（COS）赴任該職的，距今僅7個月。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，法國國防參謀長伯克哈德（Thierry Burkhard）3月在接受《世界報》專訪時曾坦承，包括維達德在內，法國情報界了解到，他們對俄羅斯威脅烏克蘭做了錯誤的分析，而美國所做的評估是對的。

事實上，美國此次針對俄羅斯的入侵準備進行了極高質量的情報工作，並在入侵前幾周對外公布若干情報，試圖對普京施壓。 巴黎政治研究所（IEP）的教授和情報專家Alexandre Papaemmanuel向法新社說，此次美國情報部門的高調預警，將情報作為一個施壓籌碼，“標誌着情報作為政治溝通槓桿的回歸。” "法國也是這樣做的，但無論對內還是對外是失敗的，這次的失敗並不只是DRM的責任，是情報工作普遍受到資金不足、形象困擾及機構孤立問題的影響“。他認為"此次警告是針對整個社會的。我們必須提高效率，跟上所有的威脅"。