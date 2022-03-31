法國政府宣布5月1日調漲最低薪資 2.4%至2.6%

法國政府預定5月1日調漲最低薪資，勞工部於 周四(3月31日)宣布，最低工資將在 5 月 1 日自動上漲 2.4% 至 2.6%。在目前高通貨膨脹的背景下，這是一項受民眾歡迎的提振士氣措施。

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法國勞工部進一步說明，最低工資確切的漲幅將在 4 月 15 日公布，因屆時，經統局(INSEE) 公布其對 3 月份物價上漲的最終估計。

根據 經統局周四公布的初步估計，法國3 月份的年通脹率明顯超過了 4%。這是由於能源和食品價格上漲而導致的通脹率躍升。

繼 2 月份的年通脹率達到 3.6 % 後，3 月份消費者價格指數 (CPI) 的漲幅為 4.5%。

這些數據與 經統局的預期一致，該局在其月度經濟報告中預計：從 3 月中旬開始，通脹率將突破4%大關。對於今年的第二季度則預測上升至 4.5% 左右。

針對能源價格的上漲，為了能補助民生，政府在去年秋天推出了那項“通貨膨脹補助津貼”。

根據記錄，法國最低工資在 1970 年成功地超越了那項《有保障的跨行業的最低工資 (Smig)》。

自 2022 年 1 月 1 日起，以每周35小時工時為基礎計算的每月最低毛工資為 1,603.12 歐元，而 2021 年 10 月 1 日曾為 1,589.47 歐元。