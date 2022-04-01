法國傳3艘核潛艇罕見遠洋布防

法國/核潛艇

法國總統馬克龍努力斡旋俄烏和平，但似乎也派出“水下伏兵”防止戰事擴大突變，傳法國4艘“凱旋級”戰略導彈核潛艦(Classe Le Triomphant)有3艘離開基地進入大洋部署，透露此消息的西班牙媒體形容“這是自柏林圍牆倒塌以來沒有發生過的事”。不過法國方面至此沒有相關消息透露。

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據新頭殼今天引述消息報道稱，法國“凱旋級”戰略導彈核潛艦傳打破常規，派出3艘進入大洋部署。該報認為，疑為水下伏兵？！傳法國3戰略導彈核潛離港部署，難怪普京不敢跨越雷池。

報道引述西班牙《先鋒報》(La Vanguardia)消息，在“通常”狀況下，法國海軍通常保持1艘核潛艦出海巡弋，以應對任何可能突發攻擊；另1艘在基地警戒待命，另2艘進行保養、維護及一般訓練。而此次據稱有3艘出海巡弋部署，僅剩1艘在基地警戒待命。雖然法國國防部不願證實相關訊息，但西班牙《先鋒報》認為來自漁民、官兵眷屬的消息來源非常可靠。

該報說，根據了解，法國目前擁有4艘“凱旋級”戰略導彈核潛艦，潛航排水量1萬4335公噸，潛行極速25節(約時速46.3公里)，可潛行70天；攜帶武器有魚雷或SM39潛射型飛魚反艦飛彈，以及攻擊力驚人的16枚M-45(或M-51)海對地戰略導彈，每枚導彈可攜有6個核彈頭，射程可達1萬公里。也就是說假設法國戰略導彈核潛艦在北極地區巡弋，可以在20分鐘以內打擊北半球任一目標。