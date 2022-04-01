法國大鼻子情聖一怒轟普京侵略烏克蘭過分 克宮說給他上一堂課

法國/德帕迪厄/烏克蘭

俄羅斯克里姆林宮周五今天提出要向法國電影演員德帕迪厄解釋一下烏克蘭戰爭情況，稱這位著名的法國演員在前一天批評俄羅斯總統普京的侵烏是 "瘋狂的過分行為 "是大放厥詞，根本沒有 "了解 "局勢。

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據法新社說，周四，持有俄羅斯護照、通常對普京讚不絕口的法國演員德帕迪厄批評了俄羅斯在烏克蘭的軍事入侵攻勢，他說："俄羅斯人民不應對像普京這樣的領導人的瘋狂和不可接受的過度行為負責。

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五調侃說："我認為德帕迪厄可能並不了解發生的一切，因為他沒有看看政治新聞。佩斯科夫還說："他不明白（......）什麼是（烏克蘭境內的親俄分離主義地區）頓涅茨克和盧甘斯克，他不知道炮擊平民的情況，"莫斯科指控烏克蘭炮擊烏克蘭東部親俄居民。佩斯科夫說，“如果有必要，我們準備告訴他並向他解釋，讓他更好地理解。” 佩斯科夫說，“當然如果他願意的話。”

為了表明德帕厄約的批評在莫斯科引起了惱怒，一位俄羅斯議員蘇爾坦-卡姆紮耶夫呼籲當局撤銷法國演員的俄羅斯公民身份，並將法國演員在俄羅斯的房地產轉讓給慈善機構。

俄羅斯官方媒體均援引卡姆紮耶夫的言論稱：“重要的是要強調收回德帕迪厄護照的必要性，因為他妄自攻擊，並聲稱要為俄羅斯人民說話，而俄羅斯人民並沒有將這一權利委託給他。”

德帕迪厄是法國電影的代表人物，自2013年以來一直持有俄羅斯護照，他的護照還是普京親自簽發的，近年來這位法國演員對普京讚不絕口，甚至還將普京比作教皇約翰-保羅二世。

但在2月24日俄羅斯開始進攻烏克蘭後，這位法國演員表示反對這場 "自相殘殺的戰爭"，並於3月1日呼籲 "停止槍炮，進行談判"。