烏克蘭戰爭：法國教育部宣布 學校已收6,800多名烏克蘭兒童就學

烏克蘭兒童在巴黎的一個協助烏克蘭難民緊急安置和提供文件的中心一起玩耍 2022年3月23日

法國教育部周五(4 月 1 日)以新聞稿宣布，目前已有 6,800 多名烏克蘭兒童在法國的學校、學院和高中就讀，主要在尼斯和凡爾賽學區的學校。自下周起，在法國上學的烏克蘭孩童人數可能達到10,000 人。

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法國教育部周五當天發布新聞指出，目前有 6,800 多名烏克蘭兒童在法國的學校、學院和高中就讀，他們主要在尼斯和凡爾賽的學院。

根據教育部內部“烏克蘭小組”的最新數據，目前有 6,873 名來自烏克蘭的學生在一年級和二年級上課。 該小組每天都在努力準備烏克蘭兒童在法國上學的接待工作。

另據教育部的數據指出，自下周起，在法國上學的烏克蘭孩童人數可能達到一萬人， 10,000 人。

這些截至周四下午 4時 的數字比周一晚上的數字迅速增加，周一晚上統計，已經有 5,266 名烏克蘭學生在法國上學，這一數字“自 3 月 8 日以來已經增加了 20 倍”。

目前在法國，接收最多烏克蘭學生的學區是尼斯、凡爾賽、格勒諾布爾和里昂等的學區。 教育部周二曾向媒體強調解釋說，該部“仍有接收能力”，在很短的時間內，可能最早下周會有10,000名學童。

自一個月前俄羅斯發動攻勢以來，烏克蘭人口已大量逃離該國。 大約 430 萬兒童受到這種大批人口遷移的影響。

聯合國兒童基金會於 3 月 24 日周四表示，烏克蘭一半以上的兒童，

自2 月 24 日俄羅斯軍隊入侵引發的不安全局勢和戰鬥，不得不離鄉背井逃離家園。