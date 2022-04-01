烏克蘭戰爭：法國教育部宣布 學校已收6,800多名烏克蘭兒童就學
發表時間：
法國教育部周五(4 月 1 日)以新聞稿宣布，目前已有 6,800 多名烏克蘭兒童在法國的學校、學院和高中就讀，主要在尼斯和凡爾賽學區的學校。自下周起，在法國上學的烏克蘭孩童人數可能達到10,000 人。
廣告
法國教育部周五當天發布新聞指出，目前有 6,800 多名烏克蘭兒童在法國的學校、學院和高中就讀，他們主要在尼斯和凡爾賽的學院。
根據教育部內部“烏克蘭小組”的最新數據，目前有 6,873 名來自烏克蘭的學生在一年級和二年級上課。 該小組每天都在努力準備烏克蘭兒童在法國上學的接待工作。
另據教育部的數據指出，自下周起，在法國上學的烏克蘭孩童人數可能達到一萬人， 10,000 人。
這些截至周四下午 4時 的數字比周一晚上的數字迅速增加，周一晚上統計，已經有 5,266 名烏克蘭學生在法國上學，這一數字“自 3 月 8 日以來已經增加了 20 倍”。
目前在法國，接收最多烏克蘭學生的學區是尼斯、凡爾賽、格勒諾布爾和里昂等的學區。 教育部周二曾向媒體強調解釋說，該部“仍有接收能力”，在很短的時間內，可能最早下周會有10,000名學童。
自一個月前俄羅斯發動攻勢以來，烏克蘭人口已大量逃離該國。 大約 430 萬兒童受到這種大批人口遷移的影響。
聯合國兒童基金會於 3 月 24 日周四表示，烏克蘭一半以上的兒童，
自2 月 24 日俄羅斯軍隊入侵引發的不安全局勢和戰鬥，不得不離鄉背井逃離家園。