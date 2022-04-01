瑪麗蓮勒龐力壓馬克龍 政治評論警告極右登基不無可能

法國/馬克龍

距離法國第一輪總統選舉還有8天，即將離任的法國總統馬克龍計畫明天周六舉行第一場競選大會，由於極右派的突破對他產生真實壓力，以及對使用美國顧問公司評估並制定政策的爭議，馬克龍被拋入嚴密防守態勢。雖然馬克龍仍然是民調中的熱門人選，但在第二輪選舉中與極右翼候選人的差距正在縮小到誤差範圍內，這促使馬克龍的支持者以及政治評論發出警報：瑪麗蓮勒龐勝選不無可能。

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法國前總理愛德華-菲利普周四警告說，瑪麗蓮勒龐今年勝選不是沒有可能。他早前就警告，馬克龍競選不要掉進民意迷魂湯而飄飄忽忽忘記極右勢力擴張帶來嚴峻的威脅。

據法新社今天引述政治學家Pascal Perrineau周五上午在Public Sénat電視台估計，"瑪麗蓮勒龐有可能取得勝利，哪怕勝選優勢微乎其微。

是在這種情況下，馬克龍奮起將在巴黎西郊楠泰爾的一個大禮堂舉行他的競選大會，預計將有超過3萬人參加。

距離第一輪投票還有一周時間，雖然馬克龍被烏克蘭危機所困擾，迄今沒有在競選中投入太多，但根據其隨行人員的公式，馬克龍正在尋找 "一個聯合和共融的時刻"。馬克龍的追隨者擔心，"我們缺乏解釋競選與執政大綱的時間，"一位接近馬克龍的支持者說，競選大會主要是為了解釋與宣傳。

到目前為止，馬克龍只是對幾個省地做了幾次訪問，並召開了一次新聞發布會，但沒有舉行過大型競選集會。馬克龍的隨行人員說，他將在周六發表 "政治演講，社會演講，團結的演講"。

據一位與會者稱，在周三的部長會議上，馬克龍說他現在要採取的正確的狀態是動員。

法新社說，馬克龍感覺到瑪麗蓮勒龐的壓力之氣已經吹在他的脖子上，瑪麗蓮勒龐正在進行一場沒有大張旗鼓的競選活動，但在各地舉行小型會議，重點在購買力上發動攻勢，這是法國人最關心的問題。由於烏克蘭戰爭的經濟後果，購買力問題更加突出。

為了應對，法國政府還從本周五起的四個月內，對每升燃油至少退稅15美分，但油料價格平均已超過兩歐元。

瑪麗蓮勒龐今天周五在法國東部哈格諾的一個市場上亮相，然後在斯蒂林-溫德爾（摩澤爾）參加公開的會議，斯蒂林-溫德爾這個只有12300名居民的小城鎮曾在2017年對瑪麗蓮勒龐投出近52%的選票。

據當地居民佩里尼奧說："瑪麗蓮勒龐有一種真正的動力，這很意義，因為這是一種植根於社會底蘊的動力，而這種動力本身又植根於社會與地方。他還說，瑪麗蓮勒龐越來越成為一個民眾的代表"，這個團體由工人、失業員工和 "感覺被忽視的地區的居民（......）組成。

法新社說，馬克龍有時被指責為富人的總統，他現在還面臨著一場爭議，由法國公共機關廣泛使用昂貴的諮詢公司，包括美國公司麥肯錫。馬克龍的反對者正抓住不放，將其作為馬克龍與商業界勾聯與縱容資本的象徵。

據法新社說，自從3月17日參議院披露行政部門與私人顧問的合同金額自2018年以來急劇上升以來，馬克龍多數黨官員稱"反對派已經成功地為馬克龍塑造了壞典型石膏像，形象走樣但難以擺脫。

另一個極右翼候選人埃里克-澤穆爾（Eric Zemmour）的激進定位，讓瑪麗蓮勒龐喜滋滋悶聲獲得好處。而澤穆爾今天也猛批馬克龍。澤穆爾稱，"麥肯錫，這揭示了馬克龍的精神狀態"，馬克龍只與他的親信合作。澤穆爾說，這是馬克龍"對美國的屈服"。