馬克龍在總統府接待被釋放的烏克蘭市長並諾繼續支持

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法國總統馬克龍周五在愛麗舍宮接見了曾被俄羅斯軍隊逮捕關押的烏克蘭梅利托波爾市市長伊萬-費多羅夫，並承諾在俄羅斯的入侵面前繼續支持烏克蘭。會見之前，馬克龍再給烏克蘭總統澤連斯基打了電話。

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據法新社說，烏克蘭梅利托波爾市市長伊萬-費多羅夫與四名烏克蘭議員一起在愛麗舍宮受到馬克龍接待。伊萬-費多羅夫早前被俄羅斯軍隊扣留，然後在一次囚犯交換中被釋放。

馬克龍稱，“我們很高興看到你能在這裡，獲得自由，我無法想象你經歷了什麼。”法國總統說，“當你被綁架時，我們都很震驚。"法國總統還說，"接待你也意味着告訴你，除了我們在過去一個月所能做的，我們將繼續在你們身邊努力。"

在伊萬-費多羅夫於3月11日被綁架後，沃洛基米爾-澤連斯基呼籲馬克龍和德國總理朔爾茨幫助確保該市長獲釋。

幾天後，費多羅夫被釋放。3月21日，克里姆林宮的人權代表塔蒂亞娜-莫斯卡爾科娃談到了該市長與9名俄羅斯囚犯的交換議題。

烏克蘭市長周三在法國BFMTV上用英語說："俄羅斯士兵綁架了我，讓我的同事們看看他們能對那些拒絕與俄羅斯合作的人做什麼。"市長講述他聽到 "隔壁牢房裡的酷刑哭聲"。

在結束了法國總統府的會見後接受媒體提問時，烏克蘭議員們報告了俄羅斯人在烏克蘭戰爭犯下強姦案件。在談到被圍困的馬里烏波爾鎮的情況時，他們指控當地遭到"徹底破壞"。