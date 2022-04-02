俄烏戰推動法國通脹率至4.5%

法國國家統計與經濟研究所最新公布的數據顯示，2022年3月法國消費者價格在12個滾動月份中上漲了4.5%，刷新了八十年代的紀錄。本次法國通脹率激增，與俄烏戰爭所導致的能源價格暴漲呈直接相關。

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俄烏戰爭給法國通脹造成的影響比預想的還要大。今年2月法國的消費者價格在12個滾動月內漲幅為3.6%，3月漲幅達4.5%，超過了預期的4.2%。一年以來，法國的調和消費者物價指數漲了5.1%，不過仍然遠遠低於德國的7.3%，或者西班牙的近乎10%。

本次價格飆升，是2月24日以來俄烏戰爭作用於能源市場的結果。一年多來，能源價格的增幅逼近29%。食品價格的上漲速度也快於預期，3月上漲2.8%，2月上漲2.1%。新鮮農產品價格飆升，但其他類別價格增幅較為溫和。目前其他商品和服務的通脹情況穩定在2%左右，有分析人士認為，這意味着戰爭對法國經濟的影響暫未波及這些領域。

鑒於通脹情況，法國勞工部宣布5月1日起最低工資將進行自動調整，上調2.4%至2.6%。而未來數月，法國的通脹還會保持在高位。

由於西方對俄羅斯的制裁導致價格飆升，而俄羅斯是鎳、鈀、鈦、鋼與小麥市場的主要參與國，這預示着生產成本已經在一年內上漲了20%。

根據最新預測，4月至6月間法國通脹將保持在4.5% 左右。有分析人士認為未來幾個月這一比例將超過5%，通脹壓力將越來越多地蔓延到所有經濟部門，如果最低工資標準和工資漲幅跟不上，那麼家庭購買力的走低或將繼續。