法國總統大選：馬克龍舉辦首場集會  勒龐支持率緊追其後

法國/政治/總統大選

距離法國總統大選4月10號第一輪投票還有八天之際，尋求爭取連任的法國總統候選人馬克龍今天召集他的支持者舉行他的第一次大型競選會議。在麥肯錫諮詢公司事件的陰影下，目前的民調顯示，他與極右國民聯盟黨的勒龐支持率正在逐步拉近。

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在民調中一直佔據榜首的馬克龍的第一個競選集會規模空前，他希望引發選民的關注。 預計近35,000人支持者將前往在巴黎西部標誌性的建築拉德芳斯拱門附近的南泰爾Arena體育館聚會聽他的演講。

據他的隨行人員說，馬克龍將是講台上唯一的發言者，主題圍繞政治，社會與團結。同一消息來源將演講內容概括為："我們是什麼，我們從哪裡來，我們要去哪裡"。這幾個幾乎是哲學領域的話題展開。

儘管馬克龍競選連任不是懸念，但他推遲道最後時刻才正式宣布參選，與此同時，擔任歐盟輪值主席的他也被捲入了烏克蘭戰爭，但這一個事件最初提升了他在民意調查中的總統地位。但就在競選投票日不斷逼近之際，馬克龍目前也不得不面對在他任職期間公共當局大量付巨款求助於包括麥肯錫在內的諮詢公司的信息所引起的爭議，同時他也受到與金融界有聯繫的 "富人總統 "形象的困擾。反對黨候選人直接用“國家醜聞”來形容麥肯錫事件的影響。分析認為麥肯錫事件發生在最糟糕的時候。通常情況下，這樣的爭議不一定影響處於上升期的候選人，但會削弱處於下降期的候選人。

與此同時，他的主要競爭對手瑪麗-勒龐繼續在遠離大都市的地區舉行小型集會，在選民有時感到被忽視的土地上耕耘，開展草根運動。這位被認為是極右翼的候選人將她的演講集中在法國人最關心的購買力上。

據目前的民調弧線，曾經一度獲得超過30%支持率的馬克龍在第一輪得票呈下降趨勢，而勒龐則持續上升，周六4月2號，兩人支持率分別為27%和21%。在12位候選人中依然佔據前兩名的位置，緊隨其後的是左翼法蘭西不屈服黨的候選人梅朗雄也在上升，為15%，傳統右翼大黨共和黨的候選人佩克雷斯和被認為偏極右的再征服黨的澤穆爾則爭取第四名的位置，佩克雷斯弧線下降，澤穆爾的則不斷微升。其它的幾位候選人中，除了綠黨的雅多支持率達到6%之外，都在2-3%之間。

同一個民調還顯示，如果再次出現2017年馬克龍與勒龐對決的第二輪局面，馬克龍還是會勝出，但他在這個民調中的支持率也在下降，勒龐則持續上升，已經達到54%和46% 的對比。與勒龐在2017年的同一個時期民調比較的話也可以看到，5年之間，勒龐的支持率上升了6-7個百分點，

周五，勒龐說她是 "平靜的"，法新社評論稱，近年來她在很大程度上改變了自己的形象，並且由於更激進的候選人埃里克-澤穆爾的介入，她在政治光譜上重新受到關注。

其他幾位候選人也將在周六舉行集會，綠黨的雅多在北方，澤穆爾去南部，共產黨候選人則選擇了東部大城裡昂號召選民支持。