法國專映警匪片電影節下周二開幕

法國/警匪電影節

法國警匪片電影節今年舉行實體節慶。上一屆電影節因新冠疫情，被迫在網上虛擬辦節。今年應是第39屆，舉行實體電影節，將從下周二起上馬，約有50部警匪故事片參展。

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據法新社說，這個電影節在法國東部城市蘭斯舉行，蘭斯以其香檳酒而聞名，去年因為新冠病毒大流行病而在網上舉行，並將大獎授予伊朗導演Saeed Roustaee的《德黑蘭的法律》。

今年有10部影片參加競賽。其中，《犀牛》講述了一個年輕罪犯的崛起，由烏克蘭電影人奧列-森托夫拍攝，他因抗議莫斯科吞併克里米亞而在俄羅斯被拘留了五年，現在他正手握武器，為保衛自己的國家而戰鬥。

一部法國電影（"生死之間"，由安東尼奧-德拉托雷和瑪琳-瓦赫特主演，由喬丹諾-蓋德利尼執導）將在周二晚上擔任開幕片，該片與中國、哈薩克斯坦、俄羅斯和立陶宛的電影一起參加競賽。

據布魯諾-巴爾德告訴法新社："電影節將放映20個國家的電影人的50部電影，"他還負責法國西部的多維爾美國電影節和法國東部的熱拉爾代爾幻想電影節。

據稱他和他的團隊總共觀看了180部送選影片，所選出的影片顯示出 "電影的成熟和對經典電影的回歸，它說的雖然是事情，但用場景來表達事情曲折"。

大賽評委會由法國演員尼爾斯-阿雷斯特魯普（Niels Arestrup）擔任主席，他曾因雅克-奧迪爾（Jacques Audiard）的兩部借用該類型的電影《一個孤兒》（Un Prophète）和《我的心在哭泣》（De battre mon coeur s'est arrêté）而獲得凱撒大獎。

據阿雷斯特魯普認為，"一部電影首先是一個編劇、一個導演的願景，後由演員來詮釋。"

本電影節將向一些警匪片名人致敬，包括美國導演沃爾特-希爾（《48小時》、《夜行者》）和法國演員文森特-林東，屆時他們將舉行公共講座。

該報道提及有俄羅斯影片參賽，但沒有提及該電影節因俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，是否有對俄羅斯電影抵制情況。