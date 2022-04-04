烏克蘭戰爭 法國驅逐“許多”俄羅斯外交人員

根據法國巴黎人報周一(4日)晚些時候報道：現在輪到法國驅逐俄羅斯的外交官。這是自烏克蘭戰爭開始以來，法國首次決定“驅逐許多具有外交身份的俄羅斯在法的工作人員”。

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巴黎人報報道，法國驅逐“許多”俄羅斯的外交人員。報道引述法國外交部在一份新聞稿中的解釋：“這些人員的活動違反了法國的安全利益”，但法國外交部並未具體說明被驅逐俄羅斯相關外交人員的人數，和所涉及確切違規原因。這也是自烏克蘭戰爭爆發以來，法國首次驅逐外交官。

在烏克蘭軍隊和國際社會在基輔以北的馬里烏波 (Marioupol) ，這個遭經俄羅斯軍隊攻擊並撤離後的城鎮中，被發現有數百具屍體，但在南部的城市仍處於俄羅斯的轟炸之下。

烏克蘭當局表示，最近幾天在基輔附近遭到俄羅斯軍隊攻擊後被解放的城鎮里，發現了 410 具平民的屍體。烏克蘭總統澤連斯基去了基輔遠郊的布查鎮(Boutcha)。在那裡，他譴責了這些虐待行為，他說這些“戰爭罪”將被“認定為種族滅絕”罪行。

包括法國總統馬克龍在內的整個國際社會都譴責這些“戰爭罪”，並呼籲對這些恐怖事件展開一項調查。 俄羅斯則否認這些殺害平民的事件

俄羅斯現正在將其部隊重新集結在烏克蘭的東部和南部。 烏克蘭內政部周日宣布，自俄羅斯開始入侵以來，已有超過 50 萬人返回烏克蘭。

歐洲議會主席羅伯塔·梅佐拉周一(4日)並呼籲 歐盟27 國領導人對從俄羅斯進口的能源實施“具有約束力的禁運”。