法國大選衝刺：熱門人選馬克龍和勒龐各亮“招數”

法國/大選

法國總統大選首輪投票將在4月10日舉行。候選人開始最後衝刺：熱門人選馬克龍和勒龐昨晚（4月6日）在法國私營電視一台（TF1）“十分鐘說服選民”節目中隔空亮出保護選民購買力的“招數”。

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目前民調領先的兩名候選人是法國總統馬克龍和法國極右翼候選人勒龐。此二人在昨晚的“十分鐘說服選民”節目中倒是有個共識，那就是呼籲選民別棄權。

然後是分歧：由於冠狀病毒大流行和俄羅斯侵略烏克蘭戰爭導致物價，特別是能源價格飆升威脅到法國人的購買力，馬克龍和勒龐昨晚的隔空發言主要集中在如何應對通貨膨脹和保護選民的購買力。

馬克龍表示，為了保護民眾的購買力，他將安排一個"維持天然氣價格和電力價格的保護罩"機制。他並提出，"從今年夏天開始“將退休養老金與通貨膨脹指數掛鉤”。

而民調緊追馬克龍的勒龐則表示，如果她入主愛麗舍宮，將會把國家徵收的能源商品附加稅（TVA）從20%降到5.5%，並將民生必須品的商品附加稅從現在的5.5%降為零。

在馬克龍與勒龐參加“十分鐘說服選民”節目的同時，民調第三的極左翼候選人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）在法國公營電視2台說，他如當選總統，將會徵用法國的糧食庫存，因為“穀物”的生產正在受到威脅。

此外，多名候選人今晚將舉行首輪投票前的最後一次造勢大會。其中包括強烈抨擊梅郎雄“親普京和親中共立場”的法國綠黨候選人雅多（Yannick Jadot）。雅多今晚將在西部城市南特召開大會。

法國共產黨候選人魯塞爾（Fabien Roussel）將在北方城市裡爾召開大會；他嚴厲抨擊馬克龍避免在第一輪參與過多辯論，集中精力對付第二輪的做法，譴責這是一場打了鎮靜劑嗎啡的競選活動。

勒龐（Marine Le Pen）選擇在南方城市佩皮尼昂舉辦最後一場造勢大會。那裡是其政黨，國民聯盟的大本營。

之前一度被看好的法國傳統右翼共和黨候選人佩克雷斯（Valérie Pécresse）今天將在其同黨重量級人物沃基茲（Laurent Wauquiez）陪同下，在里昂召開大會。

新崛起的反伊斯蘭化運動候選人澤穆爾（Eric Zemmour）今晚將在巴黎開大會。這位名嘴最初勢頭強勁，但他最近的民調指數開始走低。

法國新反資本主義黨（NPA）候選人，前福特汽車廠工人譜圖（Philippe Poutou），今晚8點將在西南部城市圖盧茲舉行競選大會。