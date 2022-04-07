法國將開放年齡達60歲者接種第四劑疫苗

法國衛生部長周四(7日)宣布，法國60歲以上人口，很快就能接種第四劑疫苗 ，但這種加強注射劑不是強制性的，將對那些接受最後一次注射時間已超過六個月的人開放。

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法國衛生部長韋蘭周四宣布：，法國很快就能向60歲以上民眾開放接種第四劑疫苗 ，將對那些接受最後一次注射時間已超過六個月的人開放施打。但衛生部長在 RTL 電台上說，這個第二次加強劑注射不是強制性的。

3 月中旬，面對大流行的反彈，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）曾於針對這第二隻新冠疫苗加強劑宣布說：直至目前，這一劑量是為 80 歲及以上民眾保留的。根據統計，目前已經有375000民眾接受第四劑疫苗注射，佔了百分之15。

衛生部長韋蘭根據法國衛生高級管理局的一項建議解釋說：“我們知道，當您年齡在 60 歲以上時，加強疫苗注射可以將：住院、入住重症加護病房和死亡的風險降低 80%。 即使與過去的變種病毒以及沒有疫苗接種覆蓋率情況下相比較，今天的這類風險比較低，但是仍然存在殘留的風險。 第四劑疫苗可以將這風險減少四倍，所以我們建議施打第四劑疫苗。”

衛生部長還說，這項措施涉及 500,000 名 60 歲及以上的法國人，他們距離最後一次注射至少已經六個月或更長的時間。同時在病毒擴散感染期間，這也可以減少住院人數，減輕醫院的負荷量。

周三，歐盟衛生當局批准了為 80 歲及以上的人接種第二劑莫德納和輝瑞公司的疫苗，但認為現在為老年人群，發布建議注射還為時過早。