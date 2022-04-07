法國總統大選：第一輪投票前，各候選人都在使出最後的力氣

法國/政治

12名法國總統候選人在周日的第一輪投票之前，都在使出他們最後的力量。與此同時，有可能從第一輪投票中勝出從而進入第二輪的兩名候選人：現任總統馬克龍和他的極右翼對手瑪麗娜·勒龐之間的差距還在縮小。

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法新社表示，第一輪投票前的競選活動將在星期五午夜時分正式結束，之前有兩個重大的挑戰：一是，在棄權率有可能超過2002年的28.4%的記錄的情況下，動員自己的支持者們去投票；另一個挑戰則是要說服那些還在搖擺不定的選民們投自己的票，因為在那些會去投票的選民中，有三分之一還在猶豫投誰的票。

為此，各候選人都在頻繁舉行造勢大會或者在媒體中露臉。

法新社指出，不同的民調都顯示，應該會進入第二輪投票的兩位候選人分別是現總統馬克龍和極右翼政黨國民聯盟的領導人瑪麗娜·勒龐。瑪麗娜·勒龐的競選活動注重實地，沒有大規模的造勢大會，並以法國人的主要關注點購買力為主軸。民調顯示，在未來的第二輪投票中，這兩位候選人的差距也正在縮小。

法新社還表示，馬克龍比較晚才進入競選活動。馬克龍這麼做首先是出於政治算計，然後又被烏克蘭戰爭給纏身了。馬克龍的策略是不要過多地參與第一輪的戰鬥，從而專註於第二輪。