布爾丹性侵指控案司法調查結案：查無時效不予追究

法國/媒體

自今年年初以來，法國名記者讓-雅克-布爾丹因性侵犯未遂的案件而被司法系統追擾。但這位72歲的記者今天剛剛贏了案子，法國司法對他的調查剛剛結束，判為無時效不予追究。讓-雅克-布爾丹原本制定今年法國總統大選追蹤採訪計畫，面對面實地採訪所有總統候選人。此節目已被他人替代。法國共和黨總統候選人佩格萊斯曾在面對讓-雅克-布爾丹的節目里厲聲指責，女性受侵害沉默的時代結束了，你懂嗎！而讓-雅克-布爾丹的妻子在該電視台的過道里碰遇佩格萊斯時，指控佩格萊斯毀壞了她全家的生活安寧。讓-雅克-布爾丹的妻子作為記者，近日前往烏克蘭戰地採訪。

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據雅虎新聞引述報道稱，自今年1月以來，記者讓-雅克-布爾丹Jean-Jacques Bourdin一直處於媒體的旋風之中。這位72歲的前RMC和BFMTV的明星被指控企圖性侵犯。隨後，在範妮-阿戈斯蒂尼提出申訴後，巴黎檢察院於1月18日展開了初步調查。但根據法新社本周五（2022年4月8日）收到的信息，司法調查卷宗在周四就被了結，決定為不予追究。

該消息今天由讓-雅克-布爾丹的妻子安妮-尼瓦特宣布，她宣讀記者的律師克里斯蒂安-聖帕萊的一份聲明，讓-雅克-布爾丹說："我一直堅定地質疑我被指控的事實，"他指出 "這一司法指控公開工具化，對（他）個人和職業生活施加嚴重攻擊，造成破壞與影響。讓-雅克-布爾丹說："我感謝所有給予我支持和保留他們信心的人"。

巴黎檢察院向法新社證實，調查已經結束，並解釋說，作出這一決定是 "由於指控的時效性"。

據該報道，是Fanny Agostini發起了對Jean-Jacques Bourdin的投訴。與他同一電視台的前天氣預報主持人和Thalassa節目的前主持人告訴Médiapart，這些性侵未遂事件發生在2013年，當時她24歲。在參加科西嘉島的卡爾維佩坦克公開賽時，她與這位記者擦肩而過，讓-雅克-布爾丹也是這次活動的嘉賓。據稱，他在他們酒店的游泳池裡對她進行了非常執着的挑逗，並 "抓住她的脖子"，"突然把她拉向他"，"幾次 "試圖吻她。經過 "掙紮"，她成功地從水中逃出來。該調查雜誌還收集了其他婦女的證詞，包括西多尼-博內克。

Fanny Agostini的律師Laure Heinich對法新社說："這種結案並不令人驚訝，因為投訴實際上已經失去了時效"，但她感到遺憾的是，她沒有得到任何調查的通知，無論是警方還是檢察院。

案情糟糕還在於，2月17日，一位61歲的婦女向《巴黎人報》透露，她已向巴黎第16區的警察局投訴讓-雅克-布爾丹。她指控他 "性侵犯"、"騷擾 "和 "性外露"。這些行為現在也已經失去時效，因為它們可以追溯到1988年，即三十六年前。

讓-雅克-布爾丹完全否認對他的指控。他說從未索吻妻子外任何人。

除了共和黨候選人佩格萊斯的強硬立場，綠黨候選人雅多拒絕接受讓-雅克-布爾丹的採訪，並稱抵制BFMTV電視台。面對爭議，在電視台高層的要求下，讓-雅克-布爾丹被從BFMTV和RMC的節目下架走人。

讓-雅克-布爾丹按原計畫應於今年6月退休。

讓-雅克-布爾丹如何申訴對他的指控損傷，目前尚無消息。