法國總統大選競選期結束 期待瘋狂的投票

法國/總統選舉

法國總統選舉第一輪的12名候選人周五應結束競選活動，從巴黎時間午夜（格林尼治標準時間22:00）開始，競選活動將進入靜音。而即將離任的現總統馬克龍和他的極右翼對手瑪麗蓮勒龐之間的激烈對決因民意比分更為迫近而再準備預演。

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法新社說，根據最新的民意調查，在2017年的上一次選舉中入圍第二輪的2人之間的差距繼續縮小。在這場決鬥重演的假設中，周四晚間的一項民意調查顯示，即將離任的總統在第二輪選舉中以52%對48%的比例獲勝，但這已經更走進誤差範圍內的比分。

為了阻止這一最後的結果，激進的左翼候選人讓-呂克-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon），根據調查排在瑪麗蓮勒龐之後的第三位，正試圖召集左翼選民，敦促他們投出 "有用 "的票，以便讓他進入第二輪。

其他競爭者似乎被降級了。但不確定性仍然存在，特別是因為，政治學家帕斯卡爾-佩里尼奧警告說，"這是第一次選舉達到如此高的未決定的人的比率，他們改變了自己的意見，大約每兩個法國人就有一個屬於心意未定者。

在烏克蘭衝突的影響下，瑪麗蓮勒龐開始時沒有放開和受益的競選活動在最後幾天重新獲得了關注。瑪麗蓮勒龐獲勝的假設現在已經形成，這個假設說，瑪麗蓮勒龐將成為法國第一位女性和第一位極右翼代表成為總統。

讓-馬里-勒龐是法國幾十年來的極右翼人物，他的女兒成功地撫平了她的政黨曾經的粗暴形象，同時在購買力方面開展了令人信服的競選活動，在烏克蘭戰爭推動下，通脹率上升，購買力問題，成為民眾的頭等大事。

一些候選人已經宣布了他們將在周日晚上採取的立場：共產黨人法比安-魯塞爾（Fabien Roussel）將阻止瑪麗蓮勒龐，而身着傳統右派色彩的瓦萊里-佩克雷澤（Valérie Pécresse）不會給出任何指示，但會說她將在第二輪投票中投給誰。

法新社說，儘管有這些情況，在法國不斷增加的棄權率應該仍然很高。許多政治學家擔心，2002年4月21日的記錄（28.4%）--讓-瑪麗-勒龐當時有資格與時任總統雅克-希拉克進行第二輪較量，這是有史以來總統選舉第一輪的最高水平，可能會被打破，甚至輕易超過2017年第一輪獲票（22.2%）因為這已經不算是一個好比分了。

從巴黎時間午夜（格林尼治標準時間22:00）開始，競選活動將陷入沉默。候選人的任何公開集會會議、發傳單和民調統計數字宣傳將被禁止。在周日20:00（格林尼治標準時間18:00）公布結果之前，不會有任何採訪、民意調查或結果估計。

然而，一些候選人可能在周六的活動中公開露面。在左翼組織的倡議下，宣布在法國各地舉行 "為未來而遊行"，以動員人們在第一輪選舉前夕投票。

在此期間，候選人致力於走上媒體或做小型旅行，試圖說服被叫去投票的4870萬法國人民。

周五上午，馬克龍在接受巴黎RTL電台採訪後，對巴黎郊外塞納河畔諾伊的一個市場進行了短暫的即興訪問。在45分鐘內，總統候選人與店主、顧客和市政僱員進行了交流。馬克龍離開時帶上了準備獻給他妻子布里吉特的花束。此前，馬克龍在《巴黎人報》上攻擊瑪麗蓮勒龐，指責她在其社會部分有一個 "誤導性 "的方案，也指責她是 "種族主義者，其目的是分裂社會"。

國家聯盟（RN）的候選人瑪麗蓮勒龐則在納博訥（南部）的一個市場上則反駁說，馬克龍 "自從他進入競選活動以來就非常有攻擊性"，據她說，這透露出一種 "某種形式的狂熱"。她在法國新聞台franceinfo上說：“我向他懸賞挑戰，如在我的方案中找出一個因出身、宗教或膚色而歧視法國人的建議，就才是種族主義。”

瑪麗蓮勒龐說，"我只有勝利征服的精神，而不知道失敗沮喪的精神。"

馬克龍反駁她說，他既沒有 "過度自信"，也沒有什麼 "狂熱"。