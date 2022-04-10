梅蘭雄選民多數表示二輪選舉將棄權

法國/政治

法國總統選舉中得票率位居第三的梅蘭雄對自己的支持率似乎比五年前更為滿意，這次他在沒有與法共結盟的前提下獲得了更高的支持率，不過，彙聚在梅蘭雄選舉會場位於巴黎第十區著名的冬天雜技院門外的支持者們卻頗為失望，他們中絕大多數為年輕人。

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今年三十歲的Loic 向法廣表示：“ 我滿懷希望了投了Jean Luc 這一票，因為在馬克龍執政五年之後，我以為梅蘭雄作為候選人應該可以凝聚選民，但是，今天他再次未能進入二輪選舉，下一步還必須慢慢的接受現實，接下來的五年將十分艱難，馬克龍會推動一些使許多法國人都難以接受的改革。因此我們必須為立法選舉做好準備。“

如果說，Loic支持梅蘭雄的所有的政策的話，曾經在非洲以及亞洲生活過的另一位支持者卻對梅蘭雄的外交路線持有保留。

他向法廣表示：“我認為梅蘭雄的反美主義的世界觀比較陳舊過時，他依然停留在美國對南美地區的發動政變等這一段歷史上，就我個人，我反對與任何專制國家首腦保持友好關係，無論是在亞洲還是在非洲，馬克龍，社會黨還是綠黨在這方面都很擅長，我期待的是與真正的民主國家展開另類全球化合作，這也是Jean Luc的計畫。我在非洲與亞洲工作過，我知道不應該餵養這些獨裁者，知道這些獨裁政府會使他們的民眾受盡磨難，不應該給他們任何援助。“

也有一些年輕的選民對投票支持的綠黨或者其他左翼政黨的人十分憤慨，一位25，6歲的年輕人向法廣表示：“我們中有許多人放棄了自己的初衷，做出了理性的選擇，投票支持梅蘭雄，今天的選舉結果導致第二輪選舉將把環境議題排除在外，馬克龍會把退休年齡延長到65歲，將進一步推動經濟自由化，我認為這是所有左翼選民的責任，他們應該拋棄自己的原先的投票意向，投票支持梅蘭雄。“

至於第二輪選舉，法廣遇到在在場的支持者幾乎都表示會棄權，除非民調顯示極右黨可能贏得選舉。至於梅蘭雄會在二輪選舉中支持馬克龍還是勒蓬，他的回答立場鮮明：“不要將一張選票給瑪麗娜· 勒蓬“。