法國4870萬選民開始總統選舉第一輪投票

法國，選舉

法國周日（4月10日）舉行總統選舉第一輪投票，4870萬登記選民將投票給包括尋求連任的馬克龍在內共12名參選人，其中獲選票最多的2名候選人將於4月24日進入第二輪、即最後一輪投票。

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法國本土的投票站已於早8點開放投票，為實施新冠防疫，選民在投票站被建議佩戴口罩，但並非強制。在全國約35000個鄉鎮中，絕大多數投票截至到晚上7點，但在幾個主要城市，投票可開放到晚上8點，屆時將公布第一批出口民調的預測結果。

第二輪投票將於兩周後的周日、即4月24日進行。由於新冠疫情和突發烏克蘭戰爭的影響，此次法國大選的競選活動被推遲，直到投票前幾天，競選活動才不斷密集，候選人的以集會、媒體採訪、網絡社交平台互動及其他競選活動，試圖說服尚未確定的選民，爭取更多選票。

民調預測此次投票或出現高棄票率，甚至可能超過2002年創下的棄權率（28.4%）的歷史最低記錄。

2017年的上一次法國總統選舉，第一輪投票棄票率為22.23%，第二輪投票的棄票率為25.44%。

內政部將在周日中午給出有關此次投票參與率的第一批數字。

由於時差原因，一些海外省已經從周六開始提前投票，在法屬波利尼西亞，截至到當地時間17:00的投票率為23.78%，而2017年第一輪投票的同一時間的投票率為43.97%。

在新喀里多尼亞，中午時分的投票率達到上限，為17.59%，而五年前同一時間的投票率為19.86%。

同樣，一些居住在國外的法國選民也提前進行投票，但受到上海正在實施的疫情封禁措施影響，據法國使館此前宣布，在上海的五千多名法國選民將無法前往使館參加此次大選的第一輪投票。