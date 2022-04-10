白宮擔心勒龐當選法國總統將瓦解北約抗俄聯盟？

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法國10日舉行總統大選首輪投票，政治新聞網站POLITICO報導，白宮擔心如果親俄的極右政黨民族陣線候選人瑪麗．勒龐（Marine Le Pen）當選，可能使北約抗俄聯盟瓦解。

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報道說：第三次競選法國總統的勒龐，過去兩周因為減少煽動性言論、關注民生議題而聲勢鵲起，被稱作“2.0版勒龐”。過去一年法國天然氣價格上漲三成五，數百萬人掙紮求生。最近勒龐在電視辯論會上被問到法國該不該停止從俄國進口油氣，她回答：“我們是想死嗎？在經濟上，我們會死！我們得為人民着想。”

拜登政府三名資深官員擔心，一旦同情俄國總統普京的勒龐當選，可能擾亂西方抗俄聯盟，顛覆法國作為歐洲主導者的地位，並使北約其他成員國領袖對於留在北約感到動搖。

勒龐領導由其父親創立的極右反移民政黨，自我定位為抱着善意的民粹主義者，但她對於移民和伊斯蘭教的政見仍然激進，她打算當選後禁止穆斯林女性在所有公共場所戴面紗，並停止讓外國人享有跟法國公民同樣的社會福利。

此外，勒龐不畏旁人眼光，公開表示欣賞普京，曾在2017年到莫斯科會見普京。雖然俄國入侵烏克蘭後，她稍稍與普京切割，但她對於普京發動戰爭的理由公開表達同情，並說不願實施西方對俄國的部分強硬制裁。