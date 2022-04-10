法國/政治/總統選舉

[直播] 2022法國總統選舉第一輪投票結果：馬克龍和勒龐 勝出進入第二輪 ，反應 、分析

發表時間：

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. © RFI
作者： 艾米
9 分鐘

法國4870萬選民2022年4月10日參加第一輪總統選舉投票。經過幾個月的非典型競選活動，周日第一輪總統選舉的懸念越來越大，而棄權的情況預計會很嚴重。 有12名候選人參加競選，只有前兩名可以獲得參加定於2022年4月24日星期日舉行的第二輪競選的資格。請關注法廣直播跟蹤法國總統選舉第一輪投票結果

廣告

►進入第二輪的瑪麗娜-勒龐呼籲 "所有沒有投票給馬克龍的人 "加入 "她的行列 

Marine Le Pen, candidata à Presidência francesa.
Marine Le Pen, candidata à Presidência francesa. AFP - THOMAS SAMSON

►估計獲得7.2%選票的埃里克 ·澤穆爾(Eric Zemmour)周日表示，他將呼籲在總統選舉中 將在4月24日的第二輪投票中投票給瑪麗娜-勒龐。

 右派、綠黨、共產黨、社會黨呼籲將投票給馬克龍反對勒龐上台

共和黨總統候選人瓦萊莉·佩克雷斯 周日表示，她將在4月24日的第二輪投票中 "憑良心 "投票給馬克龍。以防止馬麗娜-勒龐上台以及由此產生的混亂。"

社會黨候選人安妮·伊達爾戈周日呼籲在4月24日的第二輪總統選舉中投票"反對瑪麗娜-勒龐的極右翼"，社會黨的投票率為1.9%，創歷史新低。 她在競選總部說："為了使法國不至於陷入所有人對所有人的仇恨，我重力呼籲你們在4月24日通過投埃馬紐埃爾-馬克龍的來反對瑪麗-勒龐的極右翼。

共產黨候選人法比安 魯塞爾 表示呼籲第二輪投票給馬克龍阻止極右派勒龐進入愛麗舍宮。

法國傳統兩大政黨 左翼社會黨和右翼的共和黨在總統選舉中創歷史最低記錄，低於極左和極右候選人

根據民調機構周日晚間的估計，社會黨候選人安娜·伊達爾戈（Anne Hidalgo）在第一輪中獲得約2%的選票，而共和黨的瓦萊莉·佩克雷斯Valérie Pécresse則接近5%或更少。

法國總統大選第一輪投票結果，20點第一批官方公布的估計結果顯示

埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron)：28.1%

瑪麗娜·勒龐 (Marine Le Pen )：  23.3% 

兩人成功進入第二輪。 與2017年的結果一樣。

 

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. © RFI

 

10位被淘汰的候選人得票，沒有超過5%的候選人將不能報銷競選經費：

法蘭西不屈服黨的讓-呂克·梅朗雄排名第三20.1%

 再征服黨埃里克 ·澤穆爾    7.2%

共和黨 瓦萊莉· 佩克雷斯    5.0%

綠黨 雅尼克-雅多  4.3%。

抵抗黨讓-拉薩爾     3.2%。

共產黨 法比安-魯塞爾   2.6%。

尼古拉·杜邦-艾尼昂 2.2%。

社會黨安妮-伊達爾戈2%。

工人鬥爭娜塔莉·阿爾托 0.8%。

新反資本主義黨 菲利普·普圖0.7%。

根據民調機構的估計，棄權率將比2017年高4至6個百分點，在24%至26.5%之間。

► 巴黎時間下午5點，投票率為65%，比2017年下降四個百分點。

A taxa de participação na primeira volta das eleições presidenciais francesas, às 17h00 locais, fixada nos 65%.
A taxa de participação na primeira volta das eleições presidenciais francesas, às 17h00 locais, fixada nos 65%. © FMM

► 預計到晚上8點，即最後一個投票站關閉時，會有第一批估計結果。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw