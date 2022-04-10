[直播] 2022法國總統選舉第一輪投票結果：馬克龍和勒龐 勝出進入第二輪 ，反應 、分析

法國/政治/總統選舉

法國4870萬選民2022年4月10日參加第一輪總統選舉投票。經過幾個月的非典型競選活動，周日第一輪總統選舉的懸念越來越大，而棄權的情況預計會很嚴重。 有12名候選人參加競選，只有前兩名可以獲得參加定於2022年4月24日星期日舉行的第二輪競選的資格。請關注法廣直播跟蹤法國總統選舉第一輪投票結果

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►進入第二輪的瑪麗娜-勒龐呼籲 "所有沒有投票給馬克龍的人 "加入 "她的行列

Marine Le Pen, candidata à Presidência francesa. AFP - THOMAS SAMSON

►估計獲得7.2%選票的埃里克 ·澤穆爾(Eric Zemmour)周日表示，他將呼籲在總統選舉中 將在4月24日的第二輪投票中投票給瑪麗娜-勒龐。

► 右派、綠黨、共產黨、社會黨呼籲將投票給馬克龍反對勒龐上台

共和黨總統候選人瓦萊莉·佩克雷斯 周日表示，她將在4月24日的第二輪投票中 "憑良心 "投票給馬克龍。以防止馬麗娜-勒龐上台以及由此產生的混亂。"

社會黨候選人安妮·伊達爾戈周日呼籲在4月24日的第二輪總統選舉中投票"反對瑪麗娜-勒龐的極右翼"，社會黨的投票率為1.9%，創歷史新低。 她在競選總部說："為了使法國不至於陷入所有人對所有人的仇恨，我重力呼籲你們在4月24日通過投埃馬紐埃爾-馬克龍的來反對瑪麗-勒龐的極右翼。

共產黨候選人法比安 魯塞爾 表示呼籲第二輪投票給馬克龍阻止極右派勒龐進入愛麗舍宮。

►法國傳統兩大政黨 左翼社會黨和右翼的共和黨在總統選舉中創歷史最低記錄，低於極左和極右候選人

根據民調機構周日晚間的估計，社會黨候選人安娜·伊達爾戈（Anne Hidalgo）在第一輪中獲得約2%的選票，而共和黨的瓦萊莉·佩克雷斯Valérie Pécresse則接近5%或更少。

► 法國總統大選第一輪投票結果，20點第一批官方公布的估計結果顯示：

埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron)：28.1%

瑪麗娜·勒龐 (Marine Le Pen )： 23.3%

兩人成功進入第二輪。 與2017年的結果一樣。

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. © RFI

►10位被淘汰的候選人得票，沒有超過5%的候選人將不能報銷競選經費：

法蘭西不屈服黨的讓-呂克·梅朗雄排名第三20.1%

再征服黨埃里克 ·澤穆爾 7.2%

共和黨 瓦萊莉· 佩克雷斯 5.0%

綠黨 雅尼克-雅多 4.3%。

抵抗黨讓-拉薩爾 3.2%。

共產黨 法比安-魯塞爾 2.6%。

尼古拉·杜邦-艾尼昂 2.2%。

社會黨安妮-伊達爾戈2%。

工人鬥爭娜塔莉·阿爾托 0.8%。

新反資本主義黨 菲利普·普圖0.7%。

根據民調機構的估計，棄權率將比2017年高4至6個百分點，在24%至26.5%之間。

► 巴黎時間下午5點，投票率為65%，比2017年下降四個百分點。

A taxa de participação na primeira volta das eleições presidenciais francesas, às 17h00 locais, fixada nos 65%. © FMM

► 預計到晚上8點，即最後一個投票站關閉時，會有第一批估計結果。