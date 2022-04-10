總統選舉：第一輪後首個民調 馬克龍第二輪將戰勝勒龐，但得票接近

法國總統選舉/第二輪/民調

埃馬紐埃爾-馬克龍和瑪麗娜-勒龐是有資格參加第二輪總統選舉的兩名候選人。

根據周日第一輪投票後進行的第一次民意調查，即將卸任的法國總統馬克龍將在第二輪中贏得對瑪麗娜-勒龐的對決，得票率在54%和51%之間，而極右翼的國民聯盟（RN）候選人的得分是46%-49%。

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因此，可以說兩人的比分將比五年前更加接近，當時埃馬紐埃爾-馬克龍以66.1%的選票贏得了勝利，而勒龐則是33.9%。據不完全的估計，兩人都有資格參加周日的第二輪選舉，現任總統獲得約28%的選票，瑪麗娜-勒龐獲得約23%的選票。

據TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio的Ifop-fiducial民調，第二輪的最接近比分是51%-49%。

Elabe為BFMTV/RMC/L'Express/SFR進行的民調顯示，馬克龍的支持率為52%，而RN候選人為48%。

另外兩項調查的結果是54%-46%。

具體看，根據Ifop的數據，共和黨候選人佩克雷斯（Valérie Pécresse）約有三分之一（35%）的選民會投票給馬克龍，同樣多的人投票給勒龐，其餘30%的人選擇空白或無效投票或棄權。但OpinionWay認為，43%的共和黨選民會支持即將離任的總統，而27%的人支持極右翼候選人。

而對於Elabe，44%的共和黨選民會支持即將離任的總統，而40%的人支持瑪麗娜-勒龐。

根據Ifop的數據，讓-呂克-梅朗雄的選民也非常懸殊：33%支持馬克龍先生，23%支持勒龐，44%空白、無效或棄權。根據Opinionway的數據，即將離任的總統將有27%，瑪麗娜-勒龐則有21%。而根據埃拉貝的說法，國家元首為35%，RN候選人為34%。

根據Ifop的數據，四分之三的極右翼論戰者埃里克-澤穆爾的選民說他們想投票給RN的候選人，而只有4%的人想投票給即將離任的總統。

Ifop民意調查於周日晚上8點01分至9點進行，從代表法國18歲以上人口的1004個樣本中抽取了968名在選舉名單上登記的人。誤差率為3%。

OpinionWay的調查也是在周日進行的，樣本為1,739人。Elabe的民意調查是在周日晚上8點以後進行的，有1509人參加。