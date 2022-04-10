馬克龍和瑪麗娜-勒龐二輪對決

馬克龍勝出第一輪

據不完全統計，現任總統馬克龍第一輪獲得27.37%選票；他的對手極右翼國民聯盟瑪麗娜勒龐得票率為25.62%；第一輪投票結果顯示，馬克龍和瑪麗勒龐進入第二輪選舉。第二輪投票日為4月24日。勒龐一輪獲勝之後表示：法國急需一場巨變。馬克龍感謝綠黨、社會黨、共和黨、共產黨候選人對他的支持；馬克龍表示：15天之後的第二輪投票將對法蘭西和歐洲具有決定性意義。

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在第一輪投票中，左翼政黨“法蘭西不屈服黨”讓-呂克·梅朗雄得票率為19.84%；競選初期曾被看好的極右翼獨立候選人埃里克·澤穆爾(Éric Zemmour)得票率為6.59%，比此前多次民調的10%以上的選票預估低了很多。

法國傳統右翼“共和黨”黨內推出的總統候選人佩克雷斯得票率很低，約為4.8%。法國綠黨總統候選人雅尼克·雅多（Yannick Jadot）得票率沒有超過5%，為4.3%。

曾為牧羊人的抵抗運動！（Résistons!）、此屆總統候選人拉薩爾（Jean Lassalle）得票率為3.2%；法國共產黨總統候選人魯塞爾（Fabien Roussel）為2.6%。

法國社會黨總統候選人、巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）得票率約1.8%；她為社會黨在總統選舉中創下了新低。伊達爾戈（PS）敗選後表示說：為遏製法國極右勢力；呼籲曾支持她的選民在第二輪選舉中把選票投給現任總統馬克龍。佩克雷斯和共產黨總統候選人魯塞爾做出了同樣的呼籲。綠黨候選人雅多（Yannick Jadot）也呼籲投票支持馬克龍“阻止極右翼”。

“法蘭西不屈服黨”讓-呂克·梅朗雄雖然沒有明確表示在第二輪投票中支持馬克龍。但他在媒體上三次重申：絕不能把一張選票投給瑪麗娜-勒龐。