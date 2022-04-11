德國《世界報》：法國第二輪選舉可能引發更大的地震

俄羅斯

法國第一輪總統選舉引發德國媒體多方憂慮。

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馬格德堡出版的《人民之聲報》寫道：在歐洲團結一致比以往任何時候都更為重要的時候，右翼民族主義似乎就要壓倒最重要的歐盟國家之一。但結果還是不是那麼回事。馬克龍在第一輪總統選舉中，還是擊敗了他永遠的對手瑪麗娜勒龐，取得了令人信服的勝利。根據民意調查，選舉前猶豫不決的選民大部分還是投了自由和穩定的票。但這不能說明馬克龍在第二輪選舉中有把握獲勝。

德國《世界報》認為，在第一輪選舉中，馬克龍領先。但勒龐現在擁有空前的機會，在兩周內成為法國總統。這可能會給烏克蘭帶來厄運。並為德國迎來一個真正的轉折點。第一輪選舉免除了馬克龍與勒龐平起平坐甚至落後於她的恥辱。但這也就是現任總統可以從第一輪選舉中獲得的唯一積極的東西了。新納粹給勒龐投票還只是小事兒。但第一輪選舉結果跟地震差不多，而且不排除在兩周後的決選中還會發生更猛烈的餘震的可能。果真如此，其後果可能是災難性的。

《柏林日報》認為，法國第二輪選舉將是位於馬克龍和勒龐之間的方向性選舉。在第一輪選舉中，親歐盟的馬克龍勉強獲勝。但在第二輪選舉中，他必須迎戰“法國優先”的勒龐。批評家們認為，現任總統馬克龍從大部分選手的弱點上獲益，被視為是危機處理專家。而勒龐則突出自己親近民眾。法國的第二輪選舉將確定方向，對歐洲也是如此。如果勒龐獲勝，這將是繼英國脫歐和特朗普2016年在美國大選成功後對歐盟的又一次衝擊。勒龐主張“法國優先”的民族主義政策，她可以讓她的國家終止重要的歐盟改革項目。當然，勒龐已經放棄了法國退出歐元區等極端立場。但如果她擔任總統，她與布魯塞爾的對峙是肯定會出現的。她的勝利也可能危及歐洲對俄羅斯的統一戰線和對烏克蘭的支持。因為勒龐已經宣布，一旦戰爭結束，在可預見的未來，俄羅斯可以再次成為歐洲的夥伴。德法兩國的密切合作也將受到打擊。德國可能會失去作為法國首選合作夥伴的地位。法國可能會更傾向於像匈牙利和波蘭那樣的歐洲懷疑主義陣營。