時隔五年，又一次馬克龍將與勒龐對決，街訪巴黎選民的看法

2022法國總統大選

法國大選第一輪投票結果在4月10日晚間出爐，馬克龍和勒龐時隔5年將在第二輪投票再次對決。這種決戰組合讓並未投票給這兩人，或者出於對局勢的考量而違反本心投票給兩者之一的選民產生了複雜情緒。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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Stéphane Reveault © AP

4月11日星期一，巴黎街頭的一些民眾對法國大選第一輪投票的結果做出反應，他們在第一輪投票中沒有投給馬克龍或者勒龐，又或者並不是真正出於對其的全心支持而給兩者之一投票。美聯社11日報道稱，雖然一些民調顯示第二輪投票中馬克龍將會獲勝，但勒龐的極右翼黨從未像現在這般有潛力逼近成功。

在美聯社的採訪中，許多巴黎選民對再次出現馬克龍對決勒龐這一決鬥配置感到失望，並預計法國將將面臨艱難的時刻。

斯蒂芬·雷沃表示，“我沒有投票給馬克龍或者勒龐，我也不希望他們兩人進入第二輪”，“所以現在我們又開始了（跟5年前一樣的對決組合），我感覺到未來幾年會很棘手，會出現很多抗議示威，但誰知道呢？或許我們的總統（馬克龍）這一次會聽到民眾的呼聲，做出變革吧”。

另一位巴黎選民帕斯卡爾表示：“馬克龍對決勒龐的這種決戰組合讓人感到抑鬱，因為馬克龍已經當了5年的總統，我們看到了他給醫療體系，教育體系帶來的影響。而他的對面，是一個極右翼的政黨。如果不是澤穆爾的另外一個極右黨橫空出世，勒龐的極右翼黨第一輪投票可能會有更高支持率，這樣的決戰組合讓人抑鬱”。

年長的巴黎選民凱瑟琳表示：“我覺得大家想法都差不多吧，都對這種重現5年前決戰組合的配置感到比較失望，在這種決戰組合配置之下，讓我們去投票，着實挺煩悶無聊的”。

同一天，馬克龍在法國北部經濟蕭條的傳統親勒龐陣營地區繼續他的競選活動，與此同時，勒龐的陣營造勢者們將開會制定衝刺4月24日第二輪角逐的策略。