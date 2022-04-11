法國市場分析師：大選馬克龍第一回合勝，外國投資者鬆了口氣

2022法國總統大選

一位法國市場分析師周一指出，現任法國總統馬克龍在第一輪選舉中領先於瑪麗娜·勒龐的結果，讓“市場和外國投資者都鬆了一口氣”。路透社分析稱，勒龐若獲勝，可能會在法國引發類似於英國在2016年投票離開歐盟所導致的衝擊波，波及整個歐洲。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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Stéphane Reveault © AP

馬克龍在第一輪法國大選中贏得超過預期的成績後，周一歐元走高，法國和德國債券收益率之間的利差收窄。

Montsegur Finance 的負責人兼創始人 Francois Chaulet 表示：“我們可以觀察到，隨着本周一市場開盤，我們將恢復到完全正常的狀態”。“這意味着上周有一點緊張，今天這種緊張正在消散”。

路透社分析稱，勒龐若獲勝，可能會在法國引發類似於英國在2016年投票離開歐盟所導致的衝擊波，波及整個歐洲。

Francois Chaulet表示：“我認為馬克龍先生在過去五年中政策最好的影響之一，就是法國（對投資者）的吸引力。他重新讓外國投資者對法國產生信心，這是通過穩定的財政政策做到的，同時他還給外國企業提供一定的保證，在研究，稅收抵免等領域給這些外國企業一定的回饋。這些稅收領域的政策支持被市場感知到了。法國作為外國投資者的投資目的地的排名幾年當中大幅上升，而這正是勒龐的陣營無法去深耕的領域之一，他們起到的作用是恰恰相反的”。

“馬克龍先生和勒龐女士之間的第二輪競逐將比我們想象的更激烈，比五年前更緊張。根據近期的預測，如果勒龐女士的民意動態繼續保持下去，我們可能會重新面臨（市場）緊張局勢，外國投資者的擔憂情緒會增加”。

“在法國，有這麼一個長期存在的政黨，但它一直沒能坐上承擔國家責任的位置。勒龐女士政黨的全國代表權非常弱，包括在議會裡，代表們都較弱，他們在國家責任方面的履歷較為蒼白”。