法國憲兵隊抵達烏克蘭 查受害者身份

法憲兵隊抵達基輔

法國憲兵司法中心指揮官帕特里克·圖倫將軍周一告訴法新社，周一派往烏克蘭法國憲兵的主要任務是查明受害者並確定他們的死因。

廣告 繼續瀏覽後續

將軍介紹說： “這支來自國家憲兵隊 (IRCGN) 犯罪研究所的 16 名憲兵隊基本上由識別專家組成，並由兩名彈道專家和一名炸藥專家的配合”。

他繼續說道：他們的任務有一個“不確定”的持續時間，但已經計畫好相互輪班。 “從周二開始，他們將在基輔查找”。他們將“受到烏克蘭安全部隊的保護”。

“國家憲兵隊是歐洲僅有的能夠在兩小時內將自己投入到戰區的技術結構之一”，無論是戰區（特別是在馬里）還是發生了自然災害。

除了用於 DNA 分析的移動實驗室外，該團隊還帶着 7 輛車，其中包括一輛載有 12 個“太平間”冰櫃的卡車，用於存放屍體解剖。它是完全自主的，因為它具有特別是電力供應的手段。

這位將軍堅持說：“我們在那裡為受害者，幫助家人找到他們的親人，確認屍體並確定死因”，將軍強調這是法國和烏克蘭之間的合作。隨後，他表示，“將建立一個國際結構，其他國家將派出小組前往現場”，以參與國際刑事法院（ICC）對在烏克蘭犯下的“戰爭罪”的認定和調查。

周日，烏克蘭司法部門表示，自入侵開始以來，基輔地區已有 1,222 人喪生，但沒有具體說明他們是否全部是平民。

在基輔西北部布查的一條街道上，一張20具身着便衣的屍體照片傳遍了世界。烏克蘭當局譴責俄羅斯軍隊的“戰爭罪”，莫斯科立即予以否認。周五，法國總統馬克龍表示，法國正在“收集證據”揭露烏克蘭的“俄羅斯戰爭罪行”，並宣布向該國派遣法國憲兵和地方法官。