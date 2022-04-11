法國2022大選 多項民調預測馬克龍第二輪投票將驚險獲勝

根據周日(10日)總統大選第一輪投票後進行的第一批的民意調查結果，即將卸任的總統將在第二輪中以 54% 到 51% 之間的得票率擊敗法國國民聯盟RN的總統候選人瑪麗娜·勒龐，但卻將是驚險的獲勝。

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根據費加羅報與巴黎人報同時報道指出，根據周日總統大選第一輪投票結束後進行的第一批的民意調查結果，即將卸任的總統馬克龍將在第二輪中以 54% 到 51% 之間的得票率擊敗法國國民聯盟RN的總統候選人瑪麗娜·勒龐，而勒龐的得票率為 46%-49%之間。

根據內政部提供的100%市政當局的選票統計，伊曼紐爾·馬克龍以27.84%的得票率在第一輪中排名第一，領先於獲得23.15%的瑪麗娜·勒龐。 極左派的法國不屈服黨主席梅朗雄Jean-Luc Mélenchon 以 21.95% 排名第三。

第一輪投票結果，棄權率超過四分之一（26.31%）。

截至昨晚，一些落選的候選人呼籲自己的支持者，第二輪投票要馬克龍，例如：社會黨的巴黎市長伊達爾戈 Anne Hidalgo 、共和黨的佩克雷絲 Valérie Pécresse 、歐洲生態綠黨的雅多 Yannick Jadot 、法國共產黨的魯塞爾 Fabien Roussel ，他們都呼籲投票給馬克龍。

第一輪獲票率排在第 3 位的梅朗雄沒有給出任何投票指示，而是重複了 3 次說：“我們不能把任何一張選票投給勒龐夫人。”

另外，周一，兩位入圍的總統候選人立刻展開第二輪的競選行程。馬克龍表示，不排除針對養老金改革問題舉行公投。

第一輪勝出的前兩名候選人馬克龍和瑪麗娜·勒龐，兩人之間即將到來的決鬥看起來像是 2017 年。但很多事情都發生了變化，這可能會改變投票意向的邏輯，以及對共和黨陣線的呼籲。