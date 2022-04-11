馬克龍陣營大選夜集會全記錄 馬克龍：未來的日子裡，我們將不遺餘力地努力

法國/政治/選舉

法國共和國前進黨總統候選人馬克龍(Emmanuel Macron)的2022年總統大選第一輪選情夜集會，4月10晚在位於巴黎西南部的凡爾賽門展覽中心第6大廳舉行。馬克龍最終與法國極右翼政黨、國民聯盟黨的總統候選人勒龐（Marine Le Pen）成功進入第二輪總統大選。他們二人也繼5年後將再次角逐法國總統的大位。

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馬克龍與夫人布麗吉特（Brigitte Macron）當天稍早在位於法國北部的海濱城市勒圖凱（Le Touquet）投下了他們自己的選票。在投票結束後，馬克龍一行回到了位於巴黎市中心的總統府——愛麗舍宮等待當晚8點電視揭曉第一輪總統大選結果。而來自37個國家逾700名記者，包括125家外國媒體的媒體從業人士趕到巴黎凡爾賽門展覽中心，以記錄馬克龍競選團隊舉辦的選情夜活動。

與5年前的競選活動相比，或許是因為馬克龍在此次選舉中受到烏克蘭戰爭等重大事件影響採取了保守和守成的競選策略，周日晚在巴黎參加其選情夜活動的民眾人數並不像上次大選一樣眾多。巴黎的馬克龍支持者們當晚6時開始陸續進入大廳聚集，然而到了距離首輪競選結果揭曉前一小時，馬克龍支持者與到場的記者人數看起來才平分秋色。

當天下午，經比利時媒體報道的出口民調顯示，馬克龍和勒龐似乎將順利進入第二輪大選，以角逐下屆法國總統大位。隨着時間的推移，馬克龍的支持者們在距離電視結果揭曉前約半小時也逐步填滿了會展大廳，他們中很多人手持法國、歐盟和寫有“馬克龍與您同在”口號的旗幟。

人群中也不乏法國現政府中的多名部長和馬克龍政黨的國民議會和歐洲議會議員們出現。到場助威的包括法國經濟和財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）、歐洲事務國務秘書博納（Clément Beaune）和政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）等政要。參加集會的馬克龍的支持者們年齡不一，有不少的年親人、拖家帶口的中年夫婦及老年支持者。

到了晚8點整時，法國電視2台正式公布了首輪總統大選的結果，馬克龍和勒龐成功進入第二輪。在巴黎選情夜集會的馬克龍的支持者隨即揮舞起法國和歐盟的旗幟，並高呼起：“還有一年、兩年、五年（總統任期時間）”，及“馬克龍總統！馬克龍總統！”等口號。

馬克龍競選團隊的一名支持者告訴記者說：“我們已經被告知一個星期了，我們的選情不好，人們不理解。但人們越來越晚才下定決心（向誰投票），而我們在白天有一個選情的提升。今天早上，我們被告知，（馬克龍）他甚至不會進入第二輪。然後今天下午我們被告知，他將以24%的比例並列。最後，這一結果甚至比他在烏克蘭（戰爭）之前的支持率還要高。”

在得知自己成功進入第二輪大選後，馬克龍和夫人一行在警車的護衛下從愛麗舍宮乘車趕到了選情夜集會現場。法國各大電視台的隨行記者也乘着摩托車全程記錄了這位總統及總統候選人的行程。巴黎凡爾賽門展覽中心大廳內的支持者們則觀看着現場直播，等待馬克龍的到來。

在大約30分鐘的車程後，馬克龍走上台前向他的支持者和媒體鏡頭揮手致意。他隨後站在旁邊放有法國和歐盟旗幟的講台前發表了第一輪大選勝選的講話。馬克龍在13分鐘的演講一開始時對參加此次大選的近乎所有總統候選人都表達了感謝，特別是那些在敗選後呼籲他們的支持者在第二輪的大選中給馬克龍投票的各黨派候選人。

馬克龍在講話中說：“4月10日星期日，你們中的3600多萬人行使了投票權，這是一項被前幾代人征服的權利，我想感謝所有為我投票的同胞。他們的信心，你們的信心使我感到榮幸，使我有義務，激勵着我。 ”

馬克龍說：“我想向所有的候選人表達問候，娜塔莉·阿爾托（Nathalie Arthaud）、尼古拉·杜邦-艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）、安妮·伊達爾戈（Anne Hidalgo）、 讓·拉薩爾（Jean Lassalle）、雅尼克·雅多（Yannick Jadot）、讓-呂克·梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）、菲利普·普圖（Philippe Poutou）、法比安·魯塞爾（Fabien Roussel）和埃里克·澤穆爾（Eric Zemmour）。”

馬克龍呼籲他的支持者們向這些競選對手鼓掌。他接著說：“我們竭盡全力捍衛我們的信念，但我們也尊重每一個人”。馬克龍補充說：“我感謝安妮·伊達爾戈、瓦萊麗·佩克雷斯（Valérie Pécresse）、亞尼克·雅多和法比安·魯塞爾，他們今天晚上已經給予我支持。”

馬克龍指出，“有些（候選）人是為了阻擋極極右翼掌權而這樣做，不是出於（對我的）支持，（但）我尊重這一點。”他特別指的是獲得第三名的不屈法國黨總統候選人讓-呂克·梅朗雄，後者在選舉結果揭曉後的講話中重複三遍說，在第二輪“不要向勒龐女士投下一票”。馬克龍對此評論道：“我想向他們的清醒致敬。”

馬克龍在演講中呼籲成立“一個偉大的團結和行動的政治運動”，這超越了政見“分歧”。他說：“我希望向所有想為法國工作的人伸出我的手。我已經準備好發明一些新的東西，把信念和敏感性結合起來。”

馬克龍隨後針對勒龐的選民發表講話說：“我想在未來的日子裡說服他們，我們的（選舉）項目是對他們的恐懼和時代挑戰的一個比極右翼更堅實的回應。”他還警告說：“讓我們不要犯錯，什麼都沒有決定，我們在未來兩周的辯論對我們的國家和歐洲來說是決定性的。”

馬克龍在講話中還陳述了他的競選綱領。他提到的主張包括，“我想要一個接受氣候和生態挑戰的法國”，“我想要一個堅決反對伊斯蘭分裂主義的法國（......），一個阻止穆斯林或猶太人（在校園）按其宗教規定就餐的法國，那不是我們”。他強調：“（支持）購買力的唯一（選舉）項目，是我們的！”。馬克龍提到了面對第二輪選舉將倍加努力拉票，並稱：“未來的日子裡，我們將不遺餘力地努力，因為什麼都還沒有定論。”

演講結束後，馬克龍走下講台與站在護欄前排的支持者們一一握手致意，並簡短地接受了電視採訪。在場的一名退休的馬克龍支持者在接受本台採訪時，當被問及如果馬克龍成功連任，他希望其關注哪些話題，這名支持者回答說：“我們曾說過馬克龍是憑着一支左腳（左翼政策承諾）和一支右腳（右翼政策承諾）在上次當選的，我們總體觀察到他在首個5年的總統任期中着重右腳前進，我心懷希望他接下來能平衡左右，左腳在未來的5年中要凸顯出來。”