馬克龍VS勒龐：兩個幾近相反的競選方案對比

法國/總統選舉

2022年大選第一輪結果出爐後，埃馬紐埃爾-馬克龍和瑪麗娜-勒龐再次佔據榜首，幾乎可以將2017年第二輪總統選舉的海報拿出來再用。兩周後的4月24日，選民將不得不在兩個項目之間做出決定，進入第二輪總統選舉的兩位候選人在經濟、機構、能源，政治，歐洲，移民等領域都有極大的分歧，但還是有些一致性。法國偏右翼的費加羅報刊文予以對比分析。

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在養老金問題上分歧很大

文章認為，進入第二輪的兩位決賽選手在經濟方面觀點有一定的一致性。兩人都主張自由主義或干預主義的經濟政策。兩人還贊成降低遺產稅和取消視聽許可證費。

然而，瑪麗娜-勒龐在某些方面與埃馬紐埃爾-馬克龍不同。例如，她主張廢除房地產財富稅，並以新的金融財富稅取而代之。她提議將能源的增值稅降低到5.5%。她還希望將高速公路重新國有化。

埃馬紐埃爾-馬克龍希望將特殊的免稅和免稅獎金的數額增加兩倍。他還希望將 "實際活動 "作為支付積極團結收入（RSA）的條件，並根據就業市場的情況調整失業保險的規則。

最重要的是，兩位候選人在養老金問題上相互對立——這可能會成為兩輪之間進行的辯論會主要話題之一—— 勒龐為60歲的法定退休年齡辯護（針對在20歲以前工作和工作了40年的人）。另一方面，馬克龍希望將退休年齡提高到65歲，並仍在考慮進行更廣泛的養老金改革。

能源：在核電方面達成一致，在可再生能源方面沒有達成一致

在其方案中，馬克龍為法國核工業的復興辯護，建造首批六座新一代的發電站。他還贊成發展太陽能和風能（包括在2050年前建立50個海上風電場）和氫能。他還希望在歐洲的邊境地區引入碳稅，並以可承受的價格提供電動汽車出租。

勒龐也贊成核電。然而，她希望暫停風力和太陽能發電。她的方案還包括在憲法上承認動物的法律地位。

費加羅報指出，兩位候選人都因其環境提案的缺陷而受到一些獨立組織的批評。轉變項目智囊團The Shift Project質疑瑪麗-勒龐關於環境轉型的 擬議戰略的可信度。至於馬克龍，因為他回答得很晚，所以該協會沒有對其方案予以分析 。氣候行動網絡在分析總統選舉中兩位入圍者的環境方案時，也對他們的承諾提出質疑。

政治：公投VS大辯論

勒龐所期望的體制改革是國民聯盟計畫中的永久重要主題。首先，利用公民投票，讓民眾投票決定某些問題，無論是政府還是選民的倡議，都進行公民倡議公投。這位極右翼候選人還希望引入比例代表制，並恢復被希拉克改革的七年總統任期，但不可連任。

另一方面，埃馬紐埃爾-馬克龍並不是全民投票的忠實支持者。在他五年的任期內，他沒有使用過。然而，自 "黃背心 "危機以來，他已轉為採用協商方式。在競選期間，這位候選總統多次表示，他希望讓公民更多地參與政治決策，就重大改革進行 "新的大辯論"，這將是 "經常性的"。

在歐洲問題上存在明顯分歧

2022年與2017年一樣，馬克龍將自己定位為一個公開的親歐候選人。即將卸任的總統利用法國目前擔任歐洲聯盟輪值主席的機會，強調其方案的這一方面。他特別提出要確保歐洲的能源自主權，並加強歐洲軍隊的能力及其協調。

另一方面，勒龐也已經改弦易轍，不再直接提出脫歐或放棄歐元。但是，她在這一領域處於一個微妙的位置，因為她的方案中有很大一部分在目前的歐洲條約框架下仍然是不適用的。她主張重新談判這些文本，但也還聲稱要奉行法國法律高於歐洲法律的原則，並冒着讓法國受到歐盟驅逐的風險。

外交政策，另一個有分歧的問題

埃馬紐埃爾-馬克龍和瑪麗娜-勒龐都表示，他們希望迅速解決烏克蘭的戰爭，並拒絕讓法國成為交戰國。但是，雖然現任總統一直是對俄羅斯實施制裁的推動力量，但國民聯盟候選人認為這些制裁威脅到了法國人的購買力。

馬克龍並不想中斷與俄羅斯總統普京的對話。勒龐的政黨——繼續向一個俄羅斯債權人償還貸款——走得更遠，並在其方案中提議尋求 "在某些基本問題上與俄羅斯結盟"，如歐洲安全。

第二輪的兩位候選人都注意到克里姆林宮希望烏克蘭不要加入北約。然而，與現任總統不同，勒龐女士贊成法國在烏克蘭戰爭後以獨立和軍事主權的名義離開北約的綜合指揮部。

總統候選人在自由貿易條約方面也存在分歧。主權主義候選人勒龐承諾反對正在談判的條約，比如將歐盟和加拿大聯繫起來的CETA，而馬克龍認為，儘管有人批評該協議可能對環境造成影響，但該協議正朝着 "正確的方向 "發展，應該完成。

在移民問題上，瑪麗娜-勒龐要激進得多

埃馬紐埃爾-馬克龍和瑪麗娜-勒龐都在限制庇護權的路線上。前者建議為驅逐被拒絕的人提供便利；後者希望這些申請在任何移民之前向法國駐外使館提出。

同樣，兩位候選人都贊成收緊獲得法國國籍的途徑，儘管程度不同：即將離任的總統希望以掌握法語為條件，而他的競爭對手則希望廢除出生地主義和通過婚姻自動獲得國籍的規定。她還打算在《憲法》中列入可導致喪失國籍的情況。

馬琳-勒龐還贊成有計畫地驅逐 "非法移民、犯罪分子和外國罪犯"，以及無證未成年人。她還聲稱，通過對社會援助實行她的 "國家偏好"，排除外國受益人，每年可以

在社會問題上的對比不太明顯

在教育方面，即將離任的總統希望增加教師的工資，但他們會有新的任務，而瑪麗娜-勒龐則打算無條件地每年增加3%的工資，將每班的學生人數限制在小學20人，中學30人。在教育方面，前者打算將數學重新納入高中的核心課程，改革職業路線並促進學徒制；而後者則首先希望扭轉高中畢業會考Bac的改革，並取消原產地語言和文化的教學。

埃馬紐埃爾-馬克龍在其五年任期內向所有婦女開放了醫學輔助生育，而瑪麗娜-勒龐則反對這樣做。與2017年不同的是，國民聯盟候選人不再提議廢除同性伴侶的婚姻，但引入公民倡議公投可能是重啟其中一些辯論的一種方式。

即將離任的總統將性別平等作為其 "五年任期內的重大事業"，他希望普及職業平等指數，同時對不平等的公司進行經濟制裁。勒龐在長期反對2000年的均等法之後，姍姍來遲地宣布自己贊成該法，但她並沒有就這些問題進行競選。然而，在家庭暴力的主題上，她贊成更迅速地將施暴的配偶和前配偶送上法庭，而即將離任的總統則希望建立一個家庭暴力實施者的檔案。

兩位候選人還強調了他們對激進伊斯蘭教的反對。馬克龍先生打算打擊 "分裂主義"，嚴格控制外國對宗教的資助。國民聯盟主席更進一步，呼籲禁止在街上和陪同孩子上學時佩戴面紗。