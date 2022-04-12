法國前總統薩科齊表白 第二輪投票支持現任總統馬克龍

前法國總統薩科齊周二(12日)表白宣布，他支持即將卸任的總統馬克龍，在第二輪投票中，他將會把選票投給馬克龍。法國大選已進入第二輪競選造勢活動，馬克龍和強勁對手極右派候選人瑪麗娜·勒龐都抓緊時間前往地方造勢，開拓爭取選票。

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前法國總統薩科齊周二表白說，他在大選第二輪投票中，會把選票投給現任總統馬克龍，因馬克龍是“當前形勢下唯一能夠採取行動的人”。

法國大選第一輪結束，馬克龍和強勁對手極右派候選人瑪麗娜·勒龐勝出後，兩人積極進入第二輪競選造勢拉票活動，都抓緊時間前往需要加強以及之前時間、能力不及所疏漏的選區開拓、爭取選票。目前兩人都努力爭取第一輪獲票率第三名的極左派候選人梅朗雄的支持者的選票。

前總統薩科齊周二在其推特上發表的一篇文章中特別指出，“我將投票給馬克龍，因為我相信他在面對比以往任何時候都更加複雜的嚴重國際危機時擁有必要的經驗，因為他的經濟計畫項目中，強調了工作的價值，把法國人能實際進入職場工作，作為他執政的當務之急、重中之重，以及因馬克龍所承諾的歐洲理念是清晰明確的。”

在大選第一輪投票中，薩科齊並未站出來表示支持他所屬的右派共和黨陣營推舉出來的總統候選人瓦萊麗·佩克雷斯。薩科齊周二沒有提及瓦萊麗·佩克萊斯的明確指出： “即將做出這項決定的重要性使我不得不放棄我的保留態度，以明確表明我的投票意向將是什麼”。然後他還做出結論：“我們作鮮明的選擇，就永遠不會錯！”