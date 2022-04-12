烏克蘭人創造新詞，來表達對法國缺乏行動的不滿

國際/法國/烏克蘭/政治

烏克蘭人創造新詞，來表達他們對法國總統馬克龍的不滿，烏克蘭人不滿法國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上缺乏行動。

廣告 繼續瀏覽後續

根據法國巴黎人報的報道，烏克蘭人創造的新詞是“macronete”,可以翻成法文“macroner”。這個字的前半部分是“macron”，就是法國總統馬克龍的法文寫法，後半部分是“er”，這是一個後綴，讓馬克龍這個名詞變成了動詞，作為名詞的“macron”在中文中翻譯為馬克龍，根據通常的翻譯方法，作為動詞的“macroner”也翻譯為馬克龍。烏克蘭人之所以創造這個新的動詞馬克龍，是為了譴責法國在俄羅斯入侵面前的缺乏行動。

動詞的馬克龍到底是什麼意思呢？根據BFM電視頻道說，根據社交媒體上發布的一本戰爭相關詞彙詞典，新的動詞馬克龍的意思是“非常擔心某種情況，但是卻什麼也不做”。BFM電視頻道援引巴黎人報說，這個新的動詞將會在烏克蘭流行起來。“停止馬克龍”的表達方法也正在進入人們的日常語言中。

BFM電視頻道指出，自烏克蘭戰爭開始以來，馬克龍與普京的電話交談成倍增加。但他倆迄今為止的討論沒有取得任何切實的結果。在俄羅斯入侵烏克蘭之前兩周，馬克龍曾前往莫斯科與普京會面，也是沒有切實的結果。

馬克龍與普京的不斷對話激怒了一些烏克蘭人。