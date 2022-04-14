馬克龍：勒龐拆除風力發電廠的計畫是“荒唐的”

法國/2022法國總統大選

馬克龍星期四前往勒阿弗爾，就生態問題展開競選活動。馬克龍指責瑪麗娜·勒龐希望的拆除風力發電廠，是“荒唐的”。

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在離法國總統大選第二輪投票還有10天的時間，決心說服法國左派選民的馬克龍4月14日星期四前往法國重要的港口城市勒阿弗爾，就生態問題展開競選活動。期間，馬克龍表示，如果按照瑪麗娜·勒龐的計畫拆除現有風力發電場的話，會是“荒唐的”。

馬克龍的對手、極右翼國民聯盟的候選人瑪麗娜·勒龐的競選計畫是“暫停風能和太陽能”，並從那些壽命到期的風力發電廠開始，逐步拆除風能場地。

在勒阿弗爾，馬克龍參觀了製造海上風力渦輪機的西門子歌美颯（Gamesa）工廠。馬克龍在一家法國電台上說，“退出可再生能源，絕對是荒唐的，我們將會是世界上唯一這樣做的國家。”馬克龍補充說，“極右翼的純核電戰略是不現實的，在我看來是完全瘋狂的”。

馬克龍還說，“我驚訝地發現，按照勒龐女士的計畫，（......）我們需要花費數億歐元來拆除現有的風力發電廠，我必須說，這樣花費納稅人的錢讓我生疑。”

法新社指出，在馬克龍訪問的勒阿弗爾，第一輪總統大選投票的結果是，在當地，極左翼領導人梅郎雄的得票率最高，馬克龍前往勒阿弗爾談論生態問題，主要目的在於吸引梅朗雄和生態主義者雅尼克·雅多的選民。

馬克龍說，“我將努力說服所有的選民。”