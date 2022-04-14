2022年法國大選二輪獲勝關鍵：馬克龍勒龐拼奪其他候選人的支持者轉向投票

2022年法國大選獲勝關鍵：馬克龍勒龐拼奪非死忠選民第二輪轉向所投的票 2022年法國大選獲勝關鍵：馬克龍勒龐拼奪非死忠選民第二輪轉向所投的票。民調顯示，若本周四投票，即將卸任的總統馬克龍領先，仍可獲得55%的選票。

廣告 繼續瀏覽後續

2022年總統選舉：爭取非死忠選民在第二輪轉向票投給自己，這是兩位第二輪候選人最終能獲勝的關鍵。根據民調公司伊普索-索普拉與 Franceinfo廣播電視媒體單位合作進行的兩輪投票之間的每日民意調查結果顯示，若本周四投票，即將卸任的總統馬克龍仍可以獲得 55% 的選票。

爭取第一輪支持其他候選人的選民能轉向投給自己，這是大選第二輪能獲勝的關鍵。在距離法國大選第二輪投票的前10天，所有專家都同意投票結果不確定。 然而，根據4 月 14 日星期四益普索-索普拉(Ipsos Sopra Steria) 民調機構替巴黎人報Le Parisien、法國國家廣播電台和法國國家電視台進行的每日民調結果顯示，現任總統馬克龍似乎領先了一步。

馬克龍獲票率稍微領先了一些。 與周三一樣，伊曼紐爾·馬克龍民調結果獲得了 55% 的投票意向，而瑪麗娜·勒龐則為 45%。 每次誤差幅度為正負3.3分。 兩位候選人的差距在首輪之前就已經逐漸縮小，一直到了6個點數。

因此，它的獲票率似乎再次上升，但仍遠低於 2017 年的最終結果。上次大選點票結果，伊曼紐爾·馬克龍以 66.1% 的獲票率勝選，而民族聯盟 RN 候選人的得票率曾為 33.9%。

爭取其他候選人支持者的選票，馬克龍似乎領先嗎？

如果瑪麗娜勒龐希望在我們的民調中趕上馬克龍，她必須要能夠爭取到更多第一輪中的其他候選人的選票。 在第一輪投票中支持梅朗雄的選民有 18% 打算在第二輪投票時，票投勒龐，如同周三的民調結果。

同樣的情形，在第一輪中投票給右派共和黨候選人佩克雷斯 (Valérie Pécresse) 的受訪者中，周四有 16%表示支持勒龐； 而一天前，這一比例曾為25%。 由於這些數字通常很小，因此有必要連續幾天監測這些趨勢。

馬克龍獲得優勢：60% 的法國受訪者認為馬克龍將獲勝連任，而預測瑪麗娜·勒龐獲勝的只有 18%。

即使在第二輪的國民聯盟(RN)候選人的支持選民中，也有三分之一的選民認為她會被擊敗。 相反，在那些打算在 4 月 24 日星期日投票給馬克龍的受訪者中，沒有人認為馬克龍會敗選。