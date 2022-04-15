法國最低薪資5月1日自動提高2.65% 物價3月份上漲4.5%

法國最低薪資5月1日自動提高2.65 %，目前法國年通貨膨脹率達 4.5%，物價3月份上漲了4.5%。2021 年 5 月至 2022 年 5 月，法國最低凈薪資增加 72 歐元。

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根據經統局指出，從 2021 年 5 月到 2022 年 5 月，法國最低凈薪資將增加 72 歐元，對於那些全工時人員每月最低薪資為 1302.64 歐元。最低工資與會影響到那些最低收入者的通貨膨脹有相關性。

法國勞工部周五宣布L 5月1日起，法國最低工資將提高2.65%。 對於全職工作者，每月最低總毛額的工資為 1645.58 歐元。以凈工資來說 ，它將從 1269 歐元提高到1302.64 歐元。 每小時最低毛工資將從 10.57 歐元提高到 10.85 歐元。

這一決定與總統選舉無關，它是自動漲價的，因為物價普遍的上漲。 法國最低工資繼去年 10 月份因通貨膨脹而例外地上漲 2.2% 後，在今年 1 月份又上漲了 0.9%。在法國，最低薪資的工人的購買力受到法律規定的自動調整機制的保護，該機制確保最低工資的增長速度至少要與會影響最低收入家庭的通貨膨脹的上升速度一樣快。

根據 法國經統局INSEE 的數據，3 月份通貨膨脹率在一年內達到 4.5%，這是自 1980 年代以來的最高水平，該數據證實了其在周五 3 月底發布的首次通脹的估計。

消費者物價指數繼2 月份上漲 3.6% 之後，3 月份上漲了4.5%。

與最近幾個月的情形一樣，導致通貨膨脹的再度加速上升是由於能源價格的上漲，在 2 月份能源價格上漲了 21.1% 之後，3 月份能源再次上漲了29.2 %。